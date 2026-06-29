Времето в Пловдив на 29 юни 2026 г.

Пловдив посреща 29 юни с типично летно време – слънчево, сухо и много горещо. За областта е обявен жълт код за опасно високи температури, като в следобедните часове термометрите ще показват между 35 и 37 градуса.

Денят ще започне с минимални температури около 18°C, а още преди обяд живакът ще тръгне стремително нагоре. Очаква се небето да остане почти напълно ясно през целия ден, без условия за валежи или гръмотевични бури.

Вятърът ще бъде слаб, от изток-североизток, със скорост около 4 м/сек, което няма да донесе съществено разхлаждане.

Особено внимание изисква и UV индексът, който достига 8 – много високо ниво. Специалистите препоръчват да се избягва продължителен престой на открито между 11:00 и 17:00 часа, да се приемат достатъчно течности и да се използват слънцезащитни средства, шапка и светли дрехи.

Според прогнозата вероятността за валежи остава минимална – едва 4%, а горещото време ще се задържи и през следващите дни.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile