Ян Гарбарек и Тигран Хамасян – гости на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest

Лятното издание на Plovdiv Jazz Fest ни очаква с два изключителни концерта. След успеха на първото пролетно издание, летните концерти носят същата висока заявка за висок джаз. На 28 и 31 юли в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив ще бъдат концертите на виртуозния пианист Тигран Хамасян и на легендарния саксофонист Ян Гарбарек. Двамата пристигат с техните групи. Освен че билетите са налични в мрежата на Eventim, тези за Ян Гарбарек вече започват да се изчерпват.

Plovdiv Jazz Fest се провежда през лятото за шести път. След двата концерта в края на юли, Plovdiv Jazz Fest ще представи през август и програмата на Markovo Music Summer.

Цялата поредица от летни концерти в Пловдив и Марково започва на 28 юли с концерта на Тигран Хамасян и неговата група в Лятно кино „Орфей“ от 21:00 ч.

Тигран Хамасян е считан за един от най-забележителните и отличителни джаз-рок пианисти на своето поколение. Виртуозният музикант свободно съчетава мощни джаз импровизации, прогресив рок и разнообразната фолклорна арменска музика.

Роден в Гюмри, Армения през 1987 г., той започва да свири още на тригодишна възраст, печели множество конкурси до своите 11 години, а през 2003 г., когато е едва на 16 години, печели конкурса по пиано на джаз фестивала в Монтрьо. Година по-късно Тигран Хамасян издава първият си албум – World Passion, а през 2005 г. печели престижния Международен конкурс по пиано „Телониъс Монк“. През следващите години той е отличаван с множество награди, сред които френският еквивалент на „Грами“ – Victoires de la Musique, Shadow Theater и Luys i Luso. Носител е и на наградата Deutscher Jazzpreis в международната категория за пиано през 2021 г. Междувременно издава албумите New Era, Red Hail, A Fable, Mockroot, An Ancient Observer, съпътстващия EP For Gyumri, Revisiting the Film, StandArt.

Освен наградите и изключителното одобрение на критиката, Хамасян си е спечелил верни почитатели по целия свят, както и признанието на музиканти като Хърби Хенкок, Брад Мелдау и Чик Кърия.

Тигран Хамасян издава албуми за френските лейбъли Plus Loins, Universal France, Nonesuch, ECM и naïve.

„С изненадващи комбинации от джаз, минимализъм, електроника, фолк и елементи от писане на текстове за песни… Хамасян и неговите колеги пътуват из музикални простори, белязани от мощен груув, ефирни гласове, кристално чисто пиано и древни мелодии. Няма да чуете нищо подобно на това.“ (NPR)

Само три дни по-късно – на 31 юли отново на сцената на Лятно кино „Орфей“ от 21:00 ч. ще се качи норвежкият легендарен саксофонист Ян Гарбарек. Той пристига със своята забележителна група, която създава още през вече далечната 1979 г. А днес в нея участват прочутият индийски перкусионист Трилок Гурту, германският пианист Райнер Брюнингхаус, който от години работи с Гарбарек, както и бразилският басист Юри Даниел.

В своята над 50-годишна кариера Ян Гарбарек безспорно се е утвърдил като артист, определящ стила на европейския джаз. Безброй музиканти по целия свят са били повлияни от музиката на норвежкия саксофонист и композитор, често описвана като лирична, вокална, ефирна, медитативна и, разбира се, скандинавска.

Ян Гарбарек продължава да търси нов музикален опит.

„Опитвам се да свиря само това, което аз самият бих искал да чуя“, казва той.

Норвежкият музикант започва да свири на саксофон още от тийнейджър, вдъхновен от музиката на саксофониста Джон Колтрейн. По-късно се присъединява към различни групи и се запознава с американския композитор Джордж Ръсел, с когото работи в продължение на няколко години.

През 1969 г. Гарбарек подписа договор с ECM, който по това време е все още млад лейбъл. Богатият му творчески опит обхваща широк музикален спектър – от джаз до уърлд и класическа музика.

„Човешкият глас е моят идеал“, казва Ян Гарбарек, и е малко вероятно друг саксофонист да се доближи толкова до осъществяването на този идеал, колкото този музикант. Именно контрастът между песенните и поетичните елементи, простотата и интензивността на свободните импровизации с други музиканти, определят по уникален начин звученето на Гарбарек.

В своята забележителна кариера той издава над 30 албума, записани заедно с международни звезди като Кийт Джарет, Ралф Таунър, Терие Рипдал, Бобо Стенсон, Чарли Хейдън, Бил Фрисел, Ману Каче, Мерилин Мазур и много други.

През август Plovdiv Jazz Fest ще представи Markovo Music Summer, където ни очакват два градински и по-камерни концерта и вече традиционният безплатен концерт в центъра на селото, който тази година ще бъде на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

Първият от тази августовска поредица ще бъде „Джаз и барок” със специалното участие на оперната прима Светлина Стоянова (мецосопран), джаз триото на Христо Йоцов и квинтет „Пилекадоне“. Той ни очаква на 19 август, а на 21 август също в красивата атмосфера на двора на ул. „Панорамна“ 60 в Марково ще бъде и концертът на Мирослава Кацарова трио.

Концертът на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ ще се проведе на 22 август на централния площад в Марково. В групата участват и двама лауреати на Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest – Веселин Веселинов – Еко и Стоян Янкулов – Стунджи.

Вече са известни и голяма част от гостите на есенния Plovdiv Jazz Fest, който ще продължи линията на акцент върху европейския джаз, започнала с юлските концерти. От 06 до 08 ноември в Пловдив ни очакват концертите на Арън Паркс и неговото трио, Елина Дуни, групата на Шай Маестро, дуото на Антонио Форчоне и Дженк Ердоган, както и Росен Захариев с концерт в почит на Майлс Дейвис.

Визуалната идентичност на Plovdiv Jazz Fest е дело на Punkt Studio.

Всички издания на Plovdiv Jazz Fest и Markovo Music Summer са организирани от Blue M.

Лятната и есенната програма на Plovdiv Jazz Fest се реализират с финансовата подкрепа на Министерство на култура и са част от Националния културен календар за 2026.

Двете издания се осъществява и с финансовата подкрепа на Община Пловдив и са част от Културния календар на града.