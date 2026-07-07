Ученици и студенти могат да разкажат своето приключение сред експонатите, а най-добрите творби ще станат част от специално издание на музея

Посещението в музей може да се превърне в истинско приключение, достойно за страниците на комикс. Именно това предизвикателство отправя Регионалният природонаучен музей – Пловдив с националния конкурс „Моята музейна история“, който кани ученици и студенти да превърнат своите впечатления от природата и музейните експозиции в авторски комикс.

Конкурсът е насочен към млади творци в три възрастови групи – ученици от 12 до 15 години, ученици от 16 до 18 години и студенти. Всеки участник може да се включи с един авторски комикс, вдъхновен от лично преживяване в музея или от богатството на природния свят, което той представя.

Организаторите дават пълна свобода на въображението – историите могат да бъдат както реални, така и художествена измислица. Единственото условие е да пресъздават срещата с природата, впечатляващите експонати, направените открития и посланието за опазване на природното наследство.

Комиксите трябва да бъдат изпратени в PDF формат, с обем до осем страници във формат А5, а крайният срок за участие е 31 юли 2026 г.

Творбите ще бъдат оценени от жури между 1 и 15 август, като ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Най-голямата награда обаче е възможността отличените комикси да бъдат включени в специално издание, което ще разкаже историята на Регионалния природонаучен музей – Пловдив през погледа на младите автори.

Церемонията по награждаването е насрочена за 1 септември 2026 г.

Пълният регламент на конкурса е публикуван на сайта на музея, а организаторите призовават младите художници и разказвачи да покажат, че музеят не е просто място с експонати, а пространство, в което природата вдъхновява, а въображението създава нови истории.