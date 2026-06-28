Купували сме масло без мляко: БАБХ изтегли 6 тона от пазара

Инспекторите са спрели разпространението на партиди, съдържащи над 95% немлечни мазнини. Не е ясно какво количество вече е било продадено

Подължителната консумация на подобен продукт може да бъде неблагоприятна, особено за хора със заболявания на сърдечно-съдовата система, но краткотрайната употреба не е проблем

БАБХ изтегли от пазара близо 6 тона „краве масло“, което не съдържа мляко, а над 95% немлечни мазнини. Нарушението е установено при проверки в повече от 70 търговски обекта в страната, след като продуктът е бил предлаган и етикетиран като краве масло, въпреки че лабораторните анализи показали съвсем различен състав. Това обяви шефът на дирекция „Контрол на храните“ към БАБХ Кремена Стоева в ефира на Нова телевизия.

Припомняме, че през миналата седмица две компании – „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД – бяха глобени с малко над 300 хил. евро – „Немско масло“ без мляко донесе над 300 хил. евро санкции на две фирми.

Двете фирми са разпространявали на пазара продукт с наименование „Deutsche Markenbutter“, представян като масло, въпреки че лабораторни изследвания показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово масло, както и свинска мас.

„Смятам, че покрихме голяма част от пазара, но не мога да твърдя със сигурност, че сме установили всички места, до които е достигнал продуктът“, каза Стоева.

От изявлението ѝ се разбра още, че не е ясно какво количество вече е било продадено и консумирано преди проверките.

По думите ѝ са липсвали документи за произхода и разпространението на продукта.

Агенцията е предала цялата документация на компетентните разследващи органи, каза директорката, но подчерта, че няма информация за това кой стои зад производството на маслото.

Според Стоева продължителната консумация на подобен продукт може да бъде неблагоприятна, особено за хора със заболявания на сърдечно-съдовата система, но краткотрайната употреба не е проблем.

Тя обясни, че са взети повторни проби по официален контрол, а продуктът е спрян от продажба, изтеглен от пазара и унищожен.

Според нея има съмнения, че са използвани етикети, останали от предишен производител, което е позволило подвеждането на потребителите. Въпреки случая, от БАБХ уверяват, че няма данни за подобна измама при други млечни продукти.

Към момента няма основание потребителите да се тревожат