Вдигнаха голямата сцена за PHILLGOOD и HILLS OF ROCK

Вдигнаха мащабната конструкция на голямата сцена за PHILLGOOD и HILLS OF ROCK, а фестивалното градче продължава да се доизгражда. До края на деня трябва да бъде поставено и защитното покритие за терена, върху който се очаква да има средно по около 20 хиляди за всеки един от дните на събитията.

Организаторите на фестивалите от Fest Team очакват новият формат PHILLGOOD да събере повече публика от вече традиционния HILLS OF ROCK. Прогнозите са че изключителната програма на PHILLGOOD да привлече около 20 хиляди посетители на ден, а по твърдия музикален фестивал HILLS OF ROCK – по около 15 хиляди дневно.

Фестивалната зона на Гребната база тази година ще посреща посетителите с нова организация на достъпа. Входът за концертите ще бъде откъм зала „Чайка“, като целта е по-лесно придвижване и по-добро разпределение на потока от хора. Това стана ясно от работна среща в общината по подготовката за посрещането на десетките хиляди гости на града. В нея участваха заместник-кметовете Пламен Панов, Николай Бухалов, Ангел Славов, изпълнителният директор на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев, организаторите от Fest Team и всички ангажирани служби. По време на срещата бяха уточнени мерките за организация на движението, достъпа до фестивалната зона, паркирането, обществения транспорт и сигурността.

И през тази година за улеснение на посетителите бул. „Копривщица“ в участъка между бул. „Шести септември“ и бул. „Марица“ ще бъде затварян всяка фестивална вечер след 16 ч. и ще се използва като временен паркинг. По настояване на кмета на Пловдив Костадин Димитров общественият транспорт в града ще работи с удължено работно време, като автобусите по линиите, преминаващи покрай Гребната база, ще се движат до 30 минути след края на концертната програма във всяка от фестивалните вечери.

PHILLGOOD MONTH 2026 е съвместна инициатива на Fest Team, фондация „Пловдив 2019“ и Община Пловдив, която обединява двата най-големи юлски музикални фестивала в града. PHILLGOOD ще се проведе от 17 до 19 юли на Гребната база с три сцени – PHILLGOOD, PHILLCOOL и PHILLRAVE, и програма, която събира едни от най-влиятелните имена на световната и българската музикална сцена.

От 24 до 26 юли HILLS OF ROCK поема фестивалната щафета и поставя финала на музикалния месец в Пловдив.

Пълната програма на фестивалите е публикувана на официалните сайтове на PHILLGOOD и HILLS OF ROCK, а оставащите билети могат да бъдат закупени чрез Ticket Station.

Фестивалите PHILLGOOD и HILLS OF ROCK са част от програма „Наследство“ на Европейска столица на културата.