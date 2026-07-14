Практика в реална среда: Районният съд отличи ученици от НТГ

Ученици от ХІ „б“ клас, специалност „Съдебна администрация“ в Националната търговска гимназия (НТГ) – Пловдив, официално получиха своите служебни бележки за успешно преминала производствена практика днес, на 14.07.2026 г. Документите за завършения стаж бяха връчени лично от Заместник-председателя на Районен съд – Пловдив г-н Александър Точевски в зала № 13 на Съдебната палата.

Производствената практика се проведе въз основа на дългогодишно споразумение за сътрудничество между Районен съд – Пловдив и НТГ – Пловдив. Инициативата е част от програмата на органа на съдебната власт за отвореност и прозрачност. Чрез нея Районен съд – Пловдив продължава активно да подкрепя професионалното ориентиране на младежите, утвърждавайки се като институция, отворена към обществото и бъдещите специалисти.

В рамките на практиката си учениците имаха възможност да надградят теоретичните си знания с директни наблюдения и практически задачи в реална работна среда. Те се запознаха отблизо с дейността на различните деловодства, архивните служби, регистратурата и бюро „Съдимост“. Освен с административния процес, бъдещите специалисти се запознаха отблизо и с организационната структура на съда, както и с ролята на съдебната администрация за осигуряване на бързо, качествено и прозрачно правосъдие.

Учениците и техните преподаватели изразиха благодарност към ръководството на Районен съд – Пловдив и наставниците за топлото посрещане, отделеното време и ценните насоки, а Зам.-председателят на РС – Пловдив г-н Точевски пожела на всички успех в следващия етап на тяхното обучение и последващата им професионална реализация.