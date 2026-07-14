Бюджет 2026 влиза в решителна фаза на фона на остри спорове

Проектът на държавния бюджет за 2026 година още не е стигнал до пленарната зала, но вече предизвиква сериозни политически и обществени сблъсъци. Предложената финансова рамка е подложена на критики както от опозицията, така и от работодателските организации, синдикатите и редица икономически експерти.

От Министерството на финансите и правителството защитават проекта като баланс между ограничаването на бюджетния дефицит и запазването на финансирането за основните публични системи. Според критиците обаче в него липсват дълго отлаганите структурни реформи.

Опозицията настоява за нов бюджет

Основният упрек на парламентарната опозиция е, че проектът разчита на поемането на нов държавен дълг, вместо да намали разходите и да модернизира публичния сектор.

От ГЕРБ заявиха, че биха подкрепили правителството единствено ако настоящият вариант бъде оттеглен и бъде изготвен нов бюджет с дефицит до 3% от БВП. Според лидера на партията Бойко Борисов сегашната финансова рамка ще натовари бъдещите поколения с допълнителни задължения и лихви.

Подобна позиция заеха и от „Продължаваме промяната“. Според Асен Василев проектът не осигурява достатъчна прозрачност при планирането на разходите, като част от предвидените средства за капиталови инвестиции не са ясно обвързани с конкретни проекти.

От „Демократична България“ също настояват бюджетът да бъде преработен. Според формацията липсват реални реформи, а заложените параметри могат да окажат допълнителен натиск върху инфлацията.

Икономистите: Отлагат се необходимите промени

Икономически анализатори също поставят под съмнение философията на проекта.

Според Никола Янков бюджетът не предлага никакви съществени реформи и не дава отговор на въпроса как ще бъде подобрена ефективността на държавните разходи.

Любомир Дацов коментира, че основният проблем не е единствено размерът на дефицита, а липсата на промени в секторите, които генерират най-големи разходи. По думите му без структурни реформи устойчивостта на публичните финанси остава под въпрос.

Подобно мнение изразиха и Владимир Сиркаров и Щерьо Ножаров, които предупреждават, че продължаващото увеличаване на държавния дълг без реформи може да създаде сериозни рискове за финансовата стабилност през следващите години.

Работодателите искат по-малко дефицит и повече реформи

Бизнесът също не спести критиките си към финансовата рамка.

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) заявиха, че бюджетът няма да постигне трайно овладяване на инфлацията без реално ограничаване на разходите и преструктуриране на публичния сектор.

Според работодателските организации държавата трябва постепенно да се върне към балансирани бюджети, вместо да разчита на ново дългово финансиране.

Осигуровките на държавните служители остават най-спорната тема

Сред най-дискутираните предложения е идеята държавните служители постепенно да започнат сами да поемат част от своите социални и здравни осигуровки.

Правителството уверява, че нетните възнаграждения няма да бъдат намалени, тъй като ще бъдат компенсирани чрез увеличение на брутните заплати.

Работодателските организации обаче настояват компенсации да получават единствено служителите с по-ниски доходи, за да може реформата да доведе до реален бюджетен ефект.

Синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа“ се противопоставят на промяната. Според тях, ако държавните служители започнат да плащат личните си осигуровки като всички останали, трябва да отпаднат и част от ограниченията, които важат за тях, включително забраната за втори трудов договор.

Майките също настояват за промени

Социалната политика е друга тема, която предизвиква напрежение.

Родителски организации обявиха национални протести с искане обезщетението за отглеждане на дете през втората година да бъде обвързано с минималната работна заплата и да достигне 70% от нейния размер.

Според тях сегашните помощи вече не покриват реалните разходи за отглеждането на дете и не отразяват поскъпването на живота.

Очакват се тежки дебати

Предстоящото разглеждане на Бюджет 2026 в Народното събрание се очертава като едно от най-конфликтните през последните години. Освен споровете за размера на дефицита, депутатите ще трябва да намерят решение и по въпросите за реформите в администрацията, държавните осигуровки, социалната политика и контрола върху публичните разходи.

Именно около тези теми се очакват най-сериозните политически сблъсъци преди окончателното приемане на финансовата рамка за следващата година.