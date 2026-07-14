Районните кметове обединяват усилия срещу изоставените автомобили в Пловдив

Проблемът с излезлите от употреба автомобили по улиците и между блоковете в Пловдив беше във фокуса на работна среща между районните кметове на града. Домакин на дискусията беше кметът на район „Източен“ Емил Русинов, а в нея участваха още кметовете на районите „Южен“, „Централен“, „Тракия“ и „Северен“.

Основната тема беше как да се подобри координацията между районните администрации и да се ускори премахването на изоставените автомобили, които заемат паркоместа и създават проблеми за градската среда.

По време на срещата стана ясно, че във всички райони на Пловдив вече текат акции по принудително репатриране на автомобили, чиито собственици не са ги преместили в законовия тримесечен срок след поставяне на предписание.

Сред най-сериозните предизвикателства остават случаите с автомобили без регистрационни табели или с наложени запори, които често затрудняват процедурите по отстраняване. Районните кметове се обединиха около необходимостта да бъдат намерени по-ефективни административни и правни механизми за решаването на тези казуси.

Всички репатрирани автомобили се транспортират до специализирана база на ул. „Георги Бенев“ №9. Собствениците разполагат с 14 дни, за да ги потърсят, след като заплатят необходимите такси. Ако това не се случи, превозните средства се предават за разкомплектоване и бракуване съгласно действащите нормативни изисквания.

От общината призовават гражданите да съдействат за по-бързото освобождаване на обществени пространства, като подават сигнали при забелязани изоставени автомобили. При подаване на информация е препоръчително да се посочат точният адрес, марката и регистрационният номер на автомобила, ако има такъв, както и снимка, която да улесни проверката.

За територията на район „Източен“ можете да изпращате Вашите сигнали на:

Имейл: info@iztochen-plovdiv.bg

Телефон: 032 601 060