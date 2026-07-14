От „Северен“ предлагат промени за по-бързо премахване на изоставените коли

Район „Северен“ ще предложи промени в общинската нормативна уредба с цел да се ускори установяването, преместването и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства, съобщи кметът Венцислава Любенова.

Темата беше обсъдена на 14 юли по време на работна среща, организирана по покана на кмета на район „Източен“. Представителите на районните администрации обсъдиха основните затруднения при освобождаването на улици, паркинги, тротоари и други публични пространства от изоставени автомобили.

Районните кметове обединяват усилия срещу изоставените автомобили в Пловдив

Район „Северен“ е сред най-активните в Пловдив по контрол върху излезлите от употреба МПС. От началото на 2026 г. до 7 юли са поставени предупредителни стикери на 134 автомобила, репатрирани са 38, а са проведени пет специализирани акции. Само до 13 март са премахнати 88 автомобила – 72 доброволно от собствениците и 16 чрез репатриране, с което са освободени 88 паркоместа. През 2025 г. са маркирани 267 автомобила, като 213 са преместени доброволно или са преминали технически преглед, а 40 са репатрирани.

Натрупаният опит показва, че са необходими по-ясни процедури, конкретни срокове и по-добра координация между районните администрации, Община Пловдив и държавните институции.

Сред предложенията на район „Северен“ са:

Осигуряване на площадка или гарантиран капацитет за съхраняване на репатрираните запорирани автомобили;

Ясни процедури за автомобили под запор, с чуждестранна регистрация, без регистрационни табели или с неустановен собственик;

Конкретни срокове за действия и обмен на информация между МВР, КАТ, НАП, съдебните изпълнители и останалите институции;

Създаване на единен електронен регистър за проследяване на всички етапи по процедурата;

Ясно разпределение на отговорностите и разходите по репатрирането и съхраняването;

Съкращаване на сроковете между облепянето и репатрирането на автомобила, както и между изтичането на годишния технически преглед и възможността за поставяне на предупредителен стикер;

Единен ред за работа по сложните случаи, които в момента забавят премахването на автомобилите.

„Всеки премахнат изоставен автомобил означава освободено паркомясто, по-добра видимост и по-безопасна градска среда. Контролът дава резултат, но при по-сложните казуси липсва достатъчно ясен и бърз механизъм за действие“, заяви кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова.

Районната администрация ще систематизира установените проблеми и ще внесе конкретни предложения за промени, така че процедурите да бъдат еднакви за всички райони, а публичните пространства да се освобождават по-бързо и ефективно.

Проверките в район „Северен“ продължават по график и квартал по квартал.