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Мариус Куркински идва в Пловдив с нов спектакъл

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:49ч, вторник, 14 юли, 2026
0 119 Преди по-малко от минута

Актьорът Мариус Куркински ще гостува в Пловдив с най-новия си спектакъл „BG Мариус“. Представлението ще се състои на 27 юли от 20:30 часа в Летния театър „Бунарджика“.

Спектакълът е авторски проект на Мариус Куркински и обещава среща с характерния му сценичен стил, в който се преплитат хумор, самоирония, емоция и размисъл за българската действителност.

Очаква се представлението да привлече почитателите на един от най-обичаните български актьори, който през годините неведнъж е гостувал в Пловдив с успешни театрални постановки.

Началото е от 20:30 часа на 27 юли в Летния театър „Бунарджика“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:49ч, вторник, 14 юли, 2026
0 119 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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