Мариус Куркински идва в Пловдив с нов спектакъл

Актьорът Мариус Куркински ще гостува в Пловдив с най-новия си спектакъл „BG Мариус“. Представлението ще се състои на 27 юли от 20:30 часа в Летния театър „Бунарджика“.

Спектакълът е авторски проект на Мариус Куркински и обещава среща с характерния му сценичен стил, в който се преплитат хумор, самоирония, емоция и размисъл за българската действителност.

Очаква се представлението да привлече почитателите на един от най-обичаните български актьори, който през годините неведнъж е гостувал в Пловдив с успешни театрални постановки.

Началото е от 20:30 часа на 27 юли в Летния театър „Бунарджика“.