Не кухнята, а обслужването спира България по пътя към Michelin

Експерти посочват слабостите на ресторантьорския сектор – от прекалено дългите менюта до липсата на добро обслужване и познания за българските вина

Българската ресторантьорска индустрия има талантливи готвачи и все по-смели кулинарни концепции, но все още изостава по един от най-важните критерии за световно признание – цялостното преживяване на госта. Това става ясно след последните оценки на инспектори от престижния гид Michelin, които са анализирали нивото на заведенията у нас.

Според информация, разпространена от шеф-готвача Борис Петров, проверката е показала, че проблемите далеч не се изчерпват с храната. Напротив – основните забележки са насочени към качеството на обслужването, организацията в ресторантите и начина, по който се представя българската кулинарна култура.

Гостоприемството остава най-слабото звено

Сред най-често посочваните слабости са липсата на достатъчно професионално обслужване, прекалено обемните менюта и несъответствието между цените и цялостното качество на услугата.

Според експертите прекалено богатите менюта често създават впечатление за използване на предварително замразени продукти, вместо за кухня, която работи със свежи сезонни съставки.

Критики има и към подготовката на персонала. В редица заведения комуникацията с чуждестранните посетители е затруднена заради недостатъчно добро владеене на английски език, а представянето на ястията и напитките често не отговаря на международните стандарти.

Българските вина остават недооценени

Друг акцент в оценките е присъствието на местните вина.

Инспекторите отбелязват, че в много ресторанти липсва достатъчно богата селекция от български изби, а още по-рядко има обучени сомелиери или служители, които могат да разкажат на гостите за местните сортове и производители.

Според тях именно местната кухня и местното вино са сред най-важните елементи, които превръщат една държава в разпознаваема гастрономическа дестинация.

Добрите готвачи не са достатъчни

Шеф Борис Петров смята, че проблемът не е липсата на талант в кухнята.

По думите му в България има добри професионалисти, но ресторантьорският бизнес често поставя акцент върху модерния интериор и известните главни готвачи, вместо върху цялостното отношение към клиента.

Според него ресторант на световно ниво се изгражда с постоянство, добре обучен екип и внимание към всеки детайл от посещението на госта.

Необходима е промяна в мисленето

След публикуването на оценките представители на ресторантьорския бранш заявиха, че предстои анализ на направените препоръки и изработване на конкретни мерки за подобряване на качеството на услугите.

Сред обсъжданите идеи са повече обучения за персонала, по-силно присъствие на българските продукти и вина в ресторантите, както и въвеждане на по-високи стандарти за обслужване.

Според експерти именно тези промени могат да помогнат не само на отделни градове, а и на България като цяло да се утвърди като привлекателна гастрономическа дестинация, способна да отговори на изискванията на най-престижните световни кулинарни гидове.

Източник: trip.dir.bg

Снимка: Pixabay