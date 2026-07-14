„Алегории“ събира творбите на Даниела Зекина и Петър Бояджиев в Пловдив

Арт Галерията на Пловдивски културен институт ще бъде домакин на изложбата „Алегории“, която представя произведения на художниците Даниела Зекина и Петър Бояджиев. Експозицията се открива на 17 юли от 18:30 часа на ул. „Иван Перпелиев“ №5.

Под общата тема „Алегории“ двамата автори показват селекция от графики, акрилна живопис върху платно и произведения, изпълнени със смесени техники. Изложбата среща публиката с два различни художествени почерка, които чрез символика и многопластови образи насочват към размисъл и различни интерпретации.

Даниела Зекина и Петър Бояджиев имат повече от четири десетилетия творчески път. От над 30 години живеят и работят в Монреал, Канада, но продължават активно да участват в художествения живот в България. Зад гърба си имат над 20 самостоятелни изложби в България, Гърция, Франция, САЩ, Канада и Мексико, както и редица международни отличия.

Куратор на експозицията е Илиян Колев. Изложбата ще може да бъде разгледана в Арт Галерия ПКИ след официалното ѝ откриване на 17 юли.