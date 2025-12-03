Днес следобед заради подмяна на мрежово оборудване временно ще бъде преустановено обслужването на граждани в четири структурни звена на ОДМВР – Пловдив.

За периода от 14:00 до 16:00 ч. няма да работят гишетата на секторите „Български документи за самоличност“ и „Миграция“ на ул. „Волга“ № 70, както и паспортната служба на Второ районно управление.

Временно прекъсване на административните услуги ще има и в сектор „Пътна полиция“, където гишетата ще бъдат затворени в интервала от 16:00 до 17:00 ч.

От дирекцията поднасят предварителни извинения на гражданите за причиненото неудобство.