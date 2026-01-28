Спират временно бързото издаване на шофьорски книжки

Жителите на Пловдив временно няма да могат да се възползват от услугата за ускорено издаване и подмяна на шофьорски книжки, съобщиха от ОД на МВР – Пловдив.

Причината е технически проблем в международната система RESPER, която се използва за автоматизиран обмен на данни за свидетелствата за управление на моторни превозни средства между държавите. Проблемът е възникнал извън територията на България и засяга цялата страна.

Заради това в момента не се приемат заявления за бърза услуга, а гражданите могат да подават документи само по стандартната процедура, която е с по-дълъг срок за издаване.

От ГД „Национална полиция“ уточняват, че услугата ще бъде възстановена веднага след отстраняване на техническите проблеми, но към момента не се посочва конкретна дата.