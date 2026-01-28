БългарияГрадътКриминалеНовини

Спират временно бързото издаване на шофьорски книжки

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:26ч, сряда, 28 януари, 2026
0 134 Преди по-малко от минута

Жителите на Пловдив временно няма да могат да се възползват от услугата за ускорено издаване и подмяна на шофьорски книжки, съобщиха от ОД на МВР – Пловдив.

Причината е технически проблем в международната система RESPER, която се използва за автоматизиран обмен на данни за свидетелствата за управление на моторни превозни средства между държавите. Проблемът е възникнал извън територията на България и засяга цялата страна.

Заради това в момента не се приемат заявления за бърза услуга, а гражданите могат да подават документи само по стандартната процедура, която е с по-дълъг срок за издаване.

От ГД „Национална полиция“ уточняват, че услугата ще бъде възстановена веднага след отстраняване на техническите проблеми, но към момента не се посочва конкретна дата.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:26ч, сряда, 28 януари, 2026
0 134 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина