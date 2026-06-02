Започва третото издание на Младежкия театрален маратон

ОИ „Старинен Пловдив“ ще бъде домакин на третото издание на Младежки театрален маратон, организира в партньорство с театрална школа „Училище за таланти“ от 2 до 21 юни 2026 г. В рамките на три седмици публиката ще има възможност да се наслади на поредица от театрални спектакли, представени на емблематични културни пространства в града – Късноантична сграда „Ирини“, Балабановата къща и Римския стадион.

Маратонът събира млади театрални таланти в разнообразна програма от класически и съвременни произведения, интерпретирани с енергията и чувствителността на новото поколение. Част от спектаклите са вдъхновени от произведения на Станислав Стратиев, А. П. Чехов, Иван Вазов и Клод Мание.

Сред акцентите в програмата са „Копчето беглец“, „Любовта на Чехов“, „Оскар“, „Джен зи (забранено за родители)“, „Продавачи на сънища“, „Музиката в нашия филм“ и финалният спектакъл „Сако от велур“, който ще се играе на източния сектор на Римския стадион (магазин H&M).

Режисьор на част от постановките е Милан Ганев, а специално участие в програмата има ОДК – Пловдив.

Всички събития са с вход свободен до заемане на местата.

Програма:

2 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

„Копчето беглец“

по Станислав Стратиев

5 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

„Любовта на Чехов“

по текстове на А. П. Чехов

Режисьор: Милан Ганев

10 юни, 19:00 ч., Балабанова къща

„Оскар“

по Клод Мание

Режисьор: Милан Ганев

12 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

„Джен зи (забранено за родители)“

по пиесата „Двубой“ от Иван Вазов

14 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

„Продавачи на сънища“

15 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

„Змей“

Режисьор: Милан Ганев

16 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“

„Музиката в нашия филм“

ОДК – Пловдив

21 юни, 19:00 ч., Римски стадион – източен сектор

„Сако от велур“

по текстове на Станислав Стратиев

Заповядайте на едно театрално пътешествие сред историята и артистичния дух на Пловдив.