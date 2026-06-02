Започва третото издание на Младежкия театрален маратон

ОИ „Старинен Пловдив“ ще бъде домакин на третото издание на Младежки театрален маратон, организира в партньорство с театрална школа „Училище за таланти“ от 2 до 21 юни 2026 г. В рамките на три седмици публиката ще има възможност да се наслади на поредица от театрални спектакли, представени на емблематични културни пространства в града – Късноантична сграда „Ирини“, Балабановата къща и Римския стадион.
Маратонът събира млади театрални таланти в разнообразна програма от класически и съвременни произведения, интерпретирани с енергията и чувствителността на новото поколение. Част от спектаклите са вдъхновени от произведения на Станислав Стратиев, А. П. Чехов, Иван Вазов и Клод Мание.
Сред акцентите в програмата са „Копчето беглец“, „Любовта на Чехов“, „Оскар“, „Джен зи (забранено за родители)“, „Продавачи на сънища“, „Музиката в нашия филм“ и финалният спектакъл „Сако от велур“, който ще се играе на източния сектор на Римския стадион (магазин H&M).
Режисьор на част от постановките е Милан Ганев, а специално участие в програмата има ОДК – Пловдив.
Всички събития са с вход свободен до заемане на местата.
Програма:
2 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
„Копчето беглец“
по Станислав Стратиев
5 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
„Любовта на Чехов“
по текстове на А. П. Чехов
Режисьор: Милан Ганев
10 юни, 19:00 ч., Балабанова къща
„Оскар“
по Клод Мание
Режисьор: Милан Ганев
12 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
„Джен зи (забранено за родители)“
по пиесата „Двубой“ от Иван Вазов
14 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
„Продавачи на сънища“
15 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
„Змей“
Режисьор: Милан Ганев
16 юни, 19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини“
„Музиката в нашия филм“
ОДК – Пловдив
21 юни, 19:00 ч., Римски стадион – източен сектор
„Сако от велур“
по текстове на Станислав Стратиев
Заповядайте на едно театрално пътешествие сред историята и артистичния дух на Пловдив.