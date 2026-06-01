Тестват BG-ALERT час преди сигнала в памет на Ботев

Жителите на Пловдив и страната ще чуят сирени и ще получат тестови известия на телефоните си на 2 юни. Освен традиционното оповестяване в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, ще бъде проведен и национален тест на системата BG-ALERT.

Проверката на системата за ранно предупреждение чрез мобилни устройства ще се състои между 11:00 и 11:30 часа. Тя беше отложена от първоначално планираната дата през април и сега ще обхване цялата страна.

Тестовите съобщения ще бъдат изпратени по специален канал, който може да бъде активиран или деактивиран от настройките на мобилния телефон. Целта е да се провери работата на всички компоненти на системата за известяване при извънредни ситуации.

Точно в 12:00 часа ще бъдат задействани и сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. В продължение на две минути ще прозвучи традиционният сигнал в памет на Христо Ботев и на всички, загинали за свободата и независимостта на България.

По време на сиренния сигнал гражданите се приканват да спрат движението си и да отдадат почит на героите с минута мълчание.