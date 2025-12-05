Временното затруднение в извършването на административни услуги от ОД на МВР – Пловдив

Продължава процесът на подмяна на мрежово оборудване в сгради на дирекцията на МВР в Пловдив, съобщиха от вътрешното ведомство.

Заради процедурата днес – 5 декември 2025 г., отново е възможно поетапно спиране на работата на гишетата за обслужване на граждани в секторите „Български документи за самоличност“ и „Миграция“ на ул. „Волга“ № 70, в паспортната служба на Второ РУ и в сектор „Пътна полиция“ на ул. „Напредък“ №2.

Очаква се временното затруднение в извършването на административни услуги да бъде в интервала от 13 ч. до 14 ч.