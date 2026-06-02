Сахат тепе става сцена на „Сън в лятна нощ“ 

Зрителите ще са част от интерпретацията на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“

„Сън в лятна нощ“, но не като приказка за любовта, а като мета-пародийна комедия за границите между реалността и въображението, ще представят студентите от специалност „Актьорство за драматичен театър“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 5 юни от 21:00 часа на Сахат тепе (Данов хълм).

В своя прочит на една от най-обичаните шекспирови комедии младите актьори ще поведат зрителите в необичайно театрално пътешествие, което провокира представите за границите между актьор и роля, истина и илюзия. Под режисурата на доц. д.изк.н. Петър Одажиев спектакълът напуска рамките на традиционната сцена и превръща пространството около Часовниковата кула в място за игра, смях, срещи и неочаквани открития.

Постановката е изградена като театрална променада, в която публиката не е просто наблюдател, а активен участник в действието. Зрителите ще следват героите през различни пространства и ситуации, превръщайки се в част от историята и в съучастници в нейните заблуди, чудеса и обрати.

В центъра на спектакъла остава един вечен въпрос: ако любовта е магия, кой я създава?

Събитието е с вход свободен и се реализира с подкрепата на район „Централен“, Община Пловдив.