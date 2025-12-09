Какво включва проектът на Държавен бюджет за 2026 г.

Министерство на финансите публикува новият проект на Държавен бюджет за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026-2028 г., съобщава Vesti.bg.

Бюджетната комисия обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Осигурителната политика за периода 2026-2028 г. предвижда:

Отлага се увеличаването на пенсионната вноска от следващата година. Предвижда се това да стане от 1 януари 2027 г. с 1% и от 1 януари 2028 г. – с 2 %.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро и става равен на минималната работна заплата.

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. на 2505 евро и за 2028 г. на 2659 евро.

Разходни политики

Основните разходни политики, водещи до повишаване в разходната част на бюджета за периода 2026-2028 г., са както следва:

Увеличение на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро;

Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;

Увеличение на размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;

Повишава се размерът от 50% на 75%на паричното обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане и на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват от 1 юли на съответната година по чл. 100 от КСО или т.нар. „швейцарско правило“;

Заплатите в бюджетната сфера ще се повишат с 10% догодина, като отпада автоматичният механизъм за определяне на размера на възнагражденията в определени сектори, като МВР, където те бяха обвързани със средната работна заплата.

Запазване на политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование;

Стартиране на Програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30,0 млн. евро за 2026 г.;

Политики и мерки за оптимизация на разходите:

За периода 2026-2028 г. Министерският съвет и кметовете на общини след преглед и оценка извършват оптимизиране на общата численост на персонала на администрацията на изпълнителната власт цел да се достигне намаление на общата численост с не по-малко от 5500 щатни бройки, трайно незаети повече от шест месеца, разпределени пропорционално за периода.

През 2026 г. размерите на индивидуалните основни месечни заплати на централните и териториални органи на изпълнителната власт, както и на техните заместници се определят в размер на последната индивидуална основна месечна заплата, определена към 31 декември 2025 г. освен ако в закон е предвидено друго. Промените на индивидуалните заплати на тези органи след 31 декември 2026 г. се определят в рамките на разходите за персонал и съобразно процентното увеличение на заплатите на служителите в публичния сектор.

Растежът на приходите през 2026 г. ще се базира на увеличения, произтичащи от благоприятното въздействие на макроикономическата среда, на мерки за повишаване на събираемостта и намаляване дела на сивата икономика, на увеличение на минималния и на максималния осигурителен доход.

Приходите от данъци върху производството и вноса ще се увеличат с 21,3%, с основен принос – нарастването на приходите от ДДС с 29,2%. Нарастването се дължи на предложените мерки за повишаване на събираемостта на приходите в областта на фискалния контрол, в т.ч. разширяване на списъка на стоките с висок фискален риск и въвеждането на мобилно приложение за регистриране в реално време на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск.

Приходите от акцизи ще нараснат с 10,6%. Положителният ефект върху приходите от акцизи е основно от повишаването на акцизната ставка на всички тютюневи изделия, в сила от 01.01.2026 г.

Приходите от текущите данъци върху доходите и богатството ще се увеличат с 10,5% спрямо предходната година. Влияние за нарастването на тези приходи оказва нарастването на компенсацията на наетите съгласно макроикономическата прогноза.

С цел осигуряване на устойчивостта на системата за социално осигуряване е предвидено увеличаване на минималния осигурителен доход от 550,66 евро на 620,20 евро и на максималния осигурителен доход от 2112 евро на 2300 евро. Като се вземат предвид тези ефекти, ръстът на приходите от социални осигуровки възлиза на 8,4%.

При неданъчните приходи растежът се дължи на нарастването на приходите от продажби и другите текущи приходи.

Предвидено е диференциране на ТОЛ таксите в зависимост от въглеродните емисии на пътните превозни средства.