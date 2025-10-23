Доброволци сбъднаха мечтата на самотна майка с три деца

Как 70 доброволци направиха пълен ремонт на общинско жилище за три дни – историята на Йоана и нейните три деца от Пловдив

Само за три дни порутеното общинско жилище на самотна майка с три деца в Пловдив се превърна в уютен и светъл дом, благодарение на 70 доброволци от цяла България, които се включиха в поредната акция на Лео Кадели и платформата „Приятели, помагайте“.

Историята на Йоана и нейните деца вече трогна хиляди хора, след като „Под тепето“ разказа за нея във видеоподкаста „В Капана“ – „Дом за надежда: Как доброволци поправят системата“. Как изглеждаше общинското жилище преди ремонта вижте в статията „Когато системата оставя хората в руини, човечността влиза в действие“.

Днес тази история има своето щастливо продължение.

„Не мога да опиша колко много означава това за мен и за децата ми. Толкова години мечтаех за дом – място, където те да се чувстват защитени, обичани, спокойни. И днес, благодарение на вас, тази мечта вече е реалност“, споделя Йоана в трогателно благодарствено писмо до доброволците.

Тя признава, че е минала през години на страх, умора и отчаяние, но каузата на доброволците е върнала вярата ѝ в доброто:

„Моето майчино сърце беше разбито. Сега е цяло – запълнено с частици от вашата доброта, с топлина, светлина и надежда. Вие ми върнахте вярата, че хората могат да се обединят и да променят живота на другите.“

Три дни, 70 души, един нов живот

Ремонтът е извършен изцяло с доброволен труд, като участниците са пристигнали от различни градове на страната. За броени часове апартаментът е бил основно ремонтиран, боядисан и обзаведен.

Вижте в галерията как изглежда домът днес – след тридневния труд на доброволците.



„Всеки път ставаме все по-добри“, казва Лео Кадели след приключването на акцията. „За три дни направихме този ремонт. Над 70 души дойдоха да помогнат. Не успяхме да съберем всички средства, но не оставихме каузата на половина – и днес тези деца плачат от щастие.“

Общите разходи за ремонта възлизат на 24 850 лв., от които са събрани 10 290 лв. Доброволците остават с дефицит от 14 560 лв., но за тях най-важното е, че едно семейство вече има истински дом. (Повече за каузата и възможности за подкрепа може да видите ТУК.)



„Този дом не е просто стени и мебели. Той е основа, от която ще израстват щастливи, уверени и достойни български деца“, завършва Йоана благодарственото си писмо.