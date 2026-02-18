МВР: Един от загиналите на Петрохан се е прострелял два пъти в главата

Един от загиналите в хижа Петрохан – Ивайло Иванов – се е прострелял два пъти в главата. Това бе съобщено от МВР и прокуратурата на поредния брифинг по темата, предава Mediapool. Според съдебните медици с първия изстрел под брадичката той си е нанесъл тежко нараняване на лицевите кости, но е останал жив и в съзнание. Вторият изстрел е в слепоочието и е довел до смъртта. Установено е, че Иванов има и нараняване на ръката, което обикновено се получава, когато пистолетът не се стиска силно. Тази рана е на четвъртия пръст и е известна като „нараняване на самоубиеца“, заяви шефът на криминалната полиция Ангел Папалезов. Другото доказателство, че Иванов е останал в съзнание след първия изстрел е кръвта в стомаха му. Според съдебните медици това означава, че е имал волеви действия.

12 души с АТВ-та били в района на „Петрохан“ преди убийствата

Все още обаче няма обаче категорично доказателство, че и двете рани в главата са нанесени от едно и също оръжие. По този въпрос е назначена експертиза, но тя ще отнеме повече време, тъй като нараняванията на Иванов са много тежки и ще изискват по-дълъг период за оглед и описване.

Засега разследващите отказват повече информация за загиналите при връх Околчица Ивайло Калушев, Николай Златков и А.М. По този въпрос бе заявено само, че най-вероятно става дума за две убийства и едно самоубийство. От намерените в кемпера барутни частици не са открити само по ръцете на 15-годишния, т.е. предполага се, че той не е стрелял, а е бил убит. Най-много са частиците по ръцете и дрехите на Калушев, но има и по тези на Златков.

И по този въпрос обаче няма 100% сигурност, тъй като стрелбата е била вътре в кемпера, което означава, че барутни частици могат да се прехвърлят от стрелеца към жертвата. Още повече, че е стреляно с револвер, който освен от цевта изхвърля частици и от барабана.

МВР не взели камерите от „Петрохан“ при първото си посещение

Знае се обаче, че в организма на Калушев са открити следи от успокоителното фенобарбитал. Предполага се, че той го е приел малко преди смъртта си.

В сряда разследващите пестеливо коментираха и друг важен детайл – евентуалното участие на ДАНС. За агенцията се знае, че е проверявала дейността на сдружението на Калушев, а в хижата са ходили и агенти, „легендирани“ (т.е. прикрити) като горски служители. През последните дни обаче се появиха твърдения, че някой от убитите е бил вербуван като сътрудник или информатор на контраразузнаването. Прокуратурата обаче няма такива данни, разбра се от думите на Николова.

Засега остава отворен въпросът за мотива за (само)убийствата. По този въпрос ще се назначи експертиза от психолози и психиатри, но това ще отнеме време, а и изобщо не е сигурно, че ще се стигне до някаква категорични отговори.

Всички версии

Разследването продължава да проверява всички версии, но водеща остава тази за убийство и самоубийство, заяви зам.-апелативният прокурор на София Наталия Николова. До момента разследващите не са установили присъствие на външни хора в хижата. Това се доказва от записите на охранителните камери. Фаталната случка обаче не е заснета. Тя се е случила в предната част на хижата, а гледащата в тази посока камера е била разтопена от пожара. Правят се опити да се възстановят записите, но не се знае дали това е възможно.

Иначе отново от записите на околните камери може да се възстанови случилото се по часове. От тях се вижда, че Ивайло Калушев, Николай Златков и 15 годишният А.М. пристигат с кемпера на 31 януари и си тръгват 1 февруари. На същия ден е засечено движение и на други хора около хижата, но нито един от тях не е ходил до постройката. Сред преминаващите наоколо са и група от 12 души с АТВ-та, които са карали в района в деня на смъртта на тримата ѝ обитатели – Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. За тези 12 души се разбра от показанията на Деян Илиев, който открива телата на починалите на 2 февруари сутринта. Засечени са да минават и джипове, но те също не са стигнали до хижата.

От друга страна – на камерите не се виждат, а и не са открити на място следи от превозни средства или стъпки в снега. Първият, който е заснет на 2 февруари, е Илиев. Той прекарва в хижата 7-8 минути. На записа се вижда как тича из двора, търсейки хора. След това си тръгва и малко по-късно се появява първият патрул на гранична полиция. Няколко часа след това в хижата влизат и тактическите екипи на националната полиция. На записите се вижда, че служителите са сериозно екипирани и носят дълго оръжие.

След идването им започва оглед на околността. Не се установява да има някакви пробиви в ограждащия хижата електропастир, нито пък следи от външни лица.

Всички камери

Шест от камерите от периметъра около хижата са запазени. Именно на техните записи разследващите разчитат, за да възстановят случилото се в периода на 31 януари – 2 февруари. Устройствата са разположени на различни места като най-важна е камерата на гърба на хижата, която снима паркинга и гаража. От нея е записът, на който загиналите на Петрохан Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев си казват: „За мен беше част“. Този разговор вече бе пуснат на предишния брифинг.

Пак от тази камера се вижда и началото на пожара в сградата. Това устройство е работило през цялата нощ заради шума от силния огън. На същата камера са записани и редица гърмежи. Тях МВР обяснява с оставените в хижата патрони. Според разследващите те са започнали да се самовъзпламеняват заради високата температура. Така се обясняват и множеството гилзи в сградата.

Свидетелят е в чужбина

Илиев, който първи намира телата на загиналите, е заминал за чужбина, заяви Николова. Към момента той е разпитван два пъти като вторият път се е явил с адвокат.

Тъй като срещу него няма обвинения, прокуратурата няма основание да му налага никакви органичения и той е свободен да пътува. Както става ясно и от разпита му, той е отказал да даде на разследващите паролата за телефона си с обяснението, че в него няма нищо свързано със случая, а и настройките били такива, че всякаква информация се изтривала след известно време без активност. Устройството все пак е иззето от разследващите. Не е ясно защо.

Оръжията

Както се знае, живеещите в хижата са били въоръжени със законно оръжие. Калушев например е имал на свое име два пистолета, а Златков – един. Най-много въпроси предизвикаха документите на Иванов, който има 16 разрешения, издадени в един ден.

В сряда шефът на националната полиция Захари Васков заяви, че по този случай е наредена проверка. Междинните резултати сочат, че 16 разрешения не значат 16 оръжия. Иванов е имал осем ловни пушки и един пистолет, но тъй като си е купувал и заглушители, позициите в разрешителното му се увеличават до 16.

Поклон пред Калушев

Разследващите продължават да считат Калушев за категоричния лидер на групата. За да се опише неговото влияние върху другите, в сряда бе прожектирано видео, на което се вижда как след пристигането му в хижата останалите трима се кланят и падат на колене. Същите движения са заснети и на по-стар запис.

Близки до групата твърдят, че той се е самопровъзгласил за „лама“ и преподавал своя форма на будизма, която традиционно не се приема от хората от общността. Макар че през годините е имало сигнали срещу него, например за сексуални посегателства от Валери Андреев, институцииите не са предприели никакви действия.

Въпреки това те не откриват грешка у себе си. Ден преди поредния брифинг МВР пусна съобщение за това как са били обратботвани сигналите срещу Калушев и организацията му. Разбра се, че те са затънали в обичайния административен хаос, а този за сексуални посегателства дори не е бил пратен в прокуратурата.

В сряда Николова за пореден път заяви, че родителите на децата, които са живеели при Калушев не са пожелали да съдействат. За да подкрепи думите си тя припомни, че майката на Андреев – София Андреева – толкова е вярвала на ламата, че е „измъкнала“ 750 хил. евро от сметките на мъжа си, за да спонсорира групата.