АктуалноЗелен градНовини

Значително се повиши нивото на Марица

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:50ч, вторник, 17 февруари, 2026
0 361 Преди по-малко от минута

Нивото на Марица е значително повишено. Реката отдавна не е била толкова пълноводна, а причината са падналите в последните дни обилни дъждове. Всички острови в коритото са потопени, както и зелените части от сушата, на които много често се събират рибари.

В зоната от северната страна на моста на УХТ обширният бряг е под вода. Няма ги и островите в близост до моста на Герджика.

Въпреки, че реката се е разширила почти от бряг до бряг, все още нивото й е твърде далеч от критичните стойности.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:50ч, вторник, 17 февруари, 2026
0 361 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина