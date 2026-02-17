Значително се повиши нивото на Марица

Нивото на Марица е значително повишено. Реката отдавна не е била толкова пълноводна, а причината са падналите в последните дни обилни дъждове. Всички острови в коритото са потопени, както и зелените части от сушата, на които много често се събират рибари.

В зоната от северната страна на моста на УХТ обширният бряг е под вода. Няма ги и островите в близост до моста на Герджика.

Въпреки, че реката се е разширила почти от бряг до бряг, все още нивото й е твърде далеч от критичните стойности.