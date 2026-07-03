В разгара на лятото: Все по-чести посегателства върху градските чешми

С настъпването на високите летни температури зачестяват случаите на вандалски прояви срещу градските чешми, съобщават от ОП „Градини и паркове“.

Най-често се констатират умишлено запушване на чешмите с пясък, клони и храни, както и кражби на кранчета и злонамерено повреждане на различни части от съоръженията. Вследствие на тези действия част от чешмите временно излизат от експлоатация, което затруднява достъпа на гражданите до питейна вода в най-горещите дни.

На територията на Пловдив има повече от 60 обществени чешми. Най-често обект на посегателства стават тези в Цар-Симеоновата градина, в централната градска част и в карето между булевардите „Шести септември“, „Източен“, „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Митрополит Панарет“.

Екипите на ОП „Градини и паркове“ своевременно извършват ремонти и възстановяват повредените съоръжения. От общинското предприятие призовават гражданите да пазят градските чешми, които през летните месеци са източник на разхлаждане и питейна вода за жителите и гостите на Пловдив.