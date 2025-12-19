Неда Кънева и Ева Василева се пребориха конкуренцията и убедиха журито с практично решение на реален градски проблем

Проектът им Lock&See Plovdiv е идея, родена от ежедневно наблюдение, която реализирана ще донесе голям ефект за града под тепетата. Вижте и другите отличени проекти

Lock & See Plovdiv – младите, които улесняват града

Неда Кънева и Ева Василева са победителки в 17-ото издание на конкурса „Най-добър млад предприемач на Пловдив“ за 2025 година. Проектът им Lock & See Plovdiv предлага първата в града система за самообслужване и сигурно съхранение на багаж, предназначена за туристи, бизнеспосетители и граждани.

Неда и Ева са работещи студентки, които развиват идеята си паралелно с труд и обучение. Именно този баланс между реалния живот и предприемаческото мислене прави проекта им убедителен.

„Идеята тръгна от наблюдение по време на работата ни в Капана – една от най-туристическите точки под тепетата. Фиксирахме го и предложихме решение, което ще е полезно за целия град. Проблемът е видим, а решението – напълно възможно“, споделиха авторките та проекта пред медията ни.

През 2025 г. бяха подадени за участие в конкурса 28 проекта, от които 10 достигнаха финала, а 4 бяха отличени.

Двете млади пловдивчанки убедиха журито с практично решение на реален градски проблем – липсата на сигурно и достъпно място за съхранение на багаж за туристи и краткосрочни посетители.

Голямата наградата от 10 000 лева бе връчена от Иван Запрянов, началник отдел „Младежки дейности и спорт“ и Николай Бухалов, заместник-кмет по спорт, младежки дейности и социални политики.

За първа година в журито бяха включени представители на бизнеса в Пловдив и региона. Участваха още университетски преподаватели, студентската общност и бизнес журналистиката – гаранция за реална и професионална оценка.

Много от членовете подчертаха, че голяма част от проектите заслужават развитие и подкрепа и извън рамките на конкурса. „Почти всички проекти заслужаваха награда“, единодушни са членовете на конкусната комисия.

„Тези млади хора ни дават надежда, че Пловдив има бъдеще“, сподели Катя Стайкова – член на журито и изп. дир. на Клъстер „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ). Тя напомни, че ТИЗ може да помогне на младите предприемачи, като ги свърже с фирми, които са част от икономическата зона.

Останалите отличени проекти

Второ място

ЗооБест Кеър – социално предприятие и дигитална платформа за грижа за бездомни и пострадали животни. Проектът комбинира технологии, социална отговорност и включване на хора в неравностойно положение.

Емилия Димитрова получи наградата от 6 000 лева от общинския съветник и бивш зам.-кмет Георги Титюков, един от основателите на инициативата.

Трето място

MillaRoyals Desserts – иновативен бранд за здравословни десерти на преподавателката Тереза Миланова спечели трета награда от 3 000 лева, връчена от проф. Снежинка Константинова от УХТ и Анастасия Чочева.

Идеята доказва, че „сладкото може да бъде здравословно“, с образователен и социален елемент.

Четвърто място

Радомир Димитров с проекта AI Solutions и Даниел Чолаков с Plovdiv One си поделиха четвърта награда с еднакъв брой точки. Те дават решения в сферата на изкуствения интелект за малкия и средния бизнес, както и дигитален гид с интегрирана градска платформа, посветена изцяло на Пловдив.

Наградите им от по 1500 лева връчи зам.-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

„Всеки един от участниците заслужава аплодисменти – показаха смелост и визия“, отбелязаха членове на журито.

Събитието се проведе в Голямата конферентна зала на Граадския дом на културата „Борис Христов“ снощи, пред официални гости, членове на журито и младите предприемачи.

„Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си“, каза водещият на церемонията телевизионната водеща Ася Антонова.

Снимки: Атанас Кънев