Международни екипи се състезаваха в изобретяването на иновативни храни в Пловдив

От кисело мляко с пчелен прашец до веган месо и безглутенови козунаци — това са само част от иновативните продукти, разработени в рамките на международния проект E-FOOD, чиято заключителна среща се проведе между 12 и 15 ноември 2025 г. в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Проектът, финансиран по програма „Еразъм+“, обединява университети от България, Испания, Франция, Румъния и Унгария с цел създаване на дигитални образователни стандарти, бази данни и онлайн курсове в областта на хранителните технологии.

Събитието беше част от Международната научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии – 2025“ и включваше workshop, Еразъм+ ден и финален етап на международните виртуални състезания E-FOOD Virtual Competitions.

Интелигентни рецепти, устойчиви концепции и „храни на бъдещето“

В състезанията участваха смесени екипи от студенти и докторанти, които разработваха case study проекти за нови хранителни продукти. Проектите се отличават с разнообразие, иновативност и фокус върху здравословното хранене:

Място Проект Български превод 1 SymbioBurst Функционални млечни и растителни йогурти 2 SMART PASTA Смарт паста за здравословен живот 3 Gluten-Free Delights Безглутенов козунак и функционални крекери — Vegan Meat Веган месо — Functional Dairy Product Българско кисело мляко с мед и пчелен прашец — Ready to Eat Healthy Soup Готова за консумация здравословна супа — Hyaluronic Protein Bar Протеинов бар с хиалуронова киселина — Tea Sack with Encapsulated Probiotics Чай с функционални съставки и микроинкапсулирани пробиотици — Fartón Sweet Bun Upgrade Функционално сладко тесто Fartón с рециклирани съставки — Diet Chocolate with Bubbling Sensation Диетичен пукащ шоколад — Salami with Pea Protein and Quinoa Ферментирала салама с киноа и растителни протеини — ChocoBoost „Чист етикет“ функционална закуска — Pasta Viva Безглутенова паста от плодове

Отборите бяха оценявани от международно жури, а отличените участници получиха сертификати и признание.

Образованието навлиза в нова дигитална фаза

По време на събитието бяха представени и резултатите от проекта: дигитални учебни стандарти за висшето образование по хранителни технологии; специализирани онлайн курсове и бази данни; модел за устойчиво международно партньорство в дигиталното обучение.

Представители на академичните институции подчертаха, че E-FOOD вече има реален ефект — стимулира международната екипна работа, развива предприемачески и иновационни умения и показва как дигиталните инструменти могат да създават съдържание със стойност за бизнеса и науката.

Екипът на проекта обяви, че дигиталните ресурси ще останат активни и ще бъдат надграждани и след приключването на финансирането.