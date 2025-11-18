ГрадътЗдравеНовиниОбразование в Пловдив

Международни екипи се състезаваха в изобретяването на иновативни храни в Пловдив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 11:10ч, вторник, 18 ноември, 2025
0 150 1 минута

От кисело мляко с пчелен прашец до веган месо и безглутенови козунаци — това са само част от иновативните продукти, разработени в рамките на международния проект E-FOOD, чиято заключителна среща се проведе между 12 и 15 ноември 2025 г. в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Проектът, финансиран по програма „Еразъм+“, обединява университети от България, Испания, Франция, Румъния и Унгария с цел създаване на дигитални образователни стандарти, бази данни и онлайн курсове в областта на хранителните технологии.

Събитието беше част от Международната научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии – 2025“ и включваше workshop, Еразъм+ ден и финален етап на международните виртуални състезания E-FOOD Virtual Competitions.

Интелигентни рецепти, устойчиви концепции и „храни на бъдещето“

В състезанията участваха смесени екипи от студенти и докторанти, които разработваха case study проекти за нови хранителни продукти. Проектите се отличават с разнообразие, иновативност и фокус върху здравословното хранене:

МястоПроектБългарски превод
1SymbioBurstФункционални млечни и растителни йогурти
2SMART PASTAСмарт паста за здравословен живот
3Gluten-Free DelightsБезглутенов козунак и функционални крекери
Vegan MeatВеган месо
Functional Dairy ProductБългарско кисело мляко с мед и пчелен прашец
Ready to Eat Healthy SoupГотова за консумация здравословна супа
Hyaluronic Protein BarПротеинов бар с хиалуронова киселина
Tea Sack with Encapsulated ProbioticsЧай с функционални съставки и микроинкапсулирани пробиотици
Fartón Sweet Bun UpgradeФункционално сладко тесто Fartón с рециклирани съставки
Diet Chocolate with Bubbling SensationДиетичен пукащ шоколад
Salami with Pea Protein and QuinoaФерментирала салама с киноа и растителни протеини
ChocoBoost„Чист етикет“ функционална закуска
Pasta VivaБезглутенова паста от плодове

Отборите бяха оценявани от международно жури, а отличените участници получиха сертификати и признание.

Образованието навлиза в нова дигитална фаза

По време на събитието бяха представени и резултатите от проекта: дигитални учебни стандарти за висшето образование по хранителни технологии; специализирани онлайн курсове и бази данни; модел за устойчиво международно партньорство в дигиталното обучение.

Представители на академичните институции подчертаха, че E-FOOD вече има реален ефект — стимулира международната екипна работа, развива предприемачески и иновационни умения и показва как дигиталните инструменти могат да създават съдържание със стойност за бизнеса и науката.

Екипът на проекта обяви, че дигиталните ресурси ще останат активни и ще бъдат надграждани и след приключването на финансирането.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 11:10ч, вторник, 18 ноември, 2025
0 150 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина