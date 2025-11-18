Международни екипи се състезаваха в изобретяването на иновативни храни в Пловдив
От кисело мляко с пчелен прашец до веган месо и безглутенови козунаци — това са само част от иновативните продукти, разработени в рамките на международния проект E-FOOD, чиято заключителна среща се проведе между 12 и 15 ноември 2025 г. в Университета по хранителни технологии – Пловдив.
Проектът, финансиран по програма „Еразъм+“, обединява университети от България, Испания, Франция, Румъния и Унгария с цел създаване на дигитални образователни стандарти, бази данни и онлайн курсове в областта на хранителните технологии.
Събитието беше част от Международната научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии – 2025“ и включваше workshop, Еразъм+ ден и финален етап на международните виртуални състезания E-FOOD Virtual Competitions.
Интелигентни рецепти, устойчиви концепции и „храни на бъдещето“
В състезанията участваха смесени екипи от студенти и докторанти, които разработваха case study проекти за нови хранителни продукти. Проектите се отличават с разнообразие, иновативност и фокус върху здравословното хранене:
|Място
|Проект
|Български превод
|1
|SymbioBurst
|Функционални млечни и растителни йогурти
|2
|SMART PASTA
|Смарт паста за здравословен живот
|3
|Gluten-Free Delights
|Безглутенов козунак и функционални крекери
|—
|Vegan Meat
|Веган месо
|—
|Functional Dairy Product
|Българско кисело мляко с мед и пчелен прашец
|—
|Ready to Eat Healthy Soup
|Готова за консумация здравословна супа
|—
|Hyaluronic Protein Bar
|Протеинов бар с хиалуронова киселина
|—
|Tea Sack with Encapsulated Probiotics
|Чай с функционални съставки и микроинкапсулирани пробиотици
|—
|Fartón Sweet Bun Upgrade
|Функционално сладко тесто Fartón с рециклирани съставки
|—
|Diet Chocolate with Bubbling Sensation
|Диетичен пукащ шоколад
|—
|Salami with Pea Protein and Quinoa
|Ферментирала салама с киноа и растителни протеини
|—
|ChocoBoost
|„Чист етикет“ функционална закуска
|—
|Pasta Viva
|Безглутенова паста от плодове
Отборите бяха оценявани от международно жури, а отличените участници получиха сертификати и признание.
Образованието навлиза в нова дигитална фаза
По време на събитието бяха представени и резултатите от проекта: дигитални учебни стандарти за висшето образование по хранителни технологии; специализирани онлайн курсове и бази данни; модел за устойчиво международно партньорство в дигиталното обучение.
Представители на академичните институции подчертаха, че E-FOOD вече има реален ефект — стимулира международната екипна работа, развива предприемачески и иновационни умения и показва как дигиталните инструменти могат да създават съдържание със стойност за бизнеса и науката.
Екипът на проекта обяви, че дигиталните ресурси ще останат активни и ще бъдат надграждани и след приключването на финансирането.