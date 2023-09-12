Тотев с коментар за оставката

Подалият оставка местен лидер на ПП ГЕРБ в Пловдив Иван Тотев излезе с официален коментар за това в страницата си в социалната мрежа Фейсбук. В него той потвърждава новината и се мотивира със завършен цикъл и предаване на щафетата.
Според близки до Тотев, които познават стила му, между редовете прозира несъгласие с одобрената от Изпълнителната комисия на партията кандидатура за кмет на града.
Ето цялото изявление на градския лидер:
„Идва време, в което човек трябва да предаде щафетата и затвори даден цикъл от живота си. След 15 години като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив, след много понесени рани, спечелени битки и победи, мисля, че е време да предам ръководството на ГЕРБ в града.
Благодаря на всички колеги, приятели и съмишленици, с които съм работил на тази позиция от 2008-ма година до момента!
Ще продължа да работя с цялото си сърце, душа и любов за каузата, наречена ГЕРБ и утвърдения от Изпълнителна комисия кандидат за кмет на Пловдив.
P.S. Колеги, стягайте се, предстои ни много работа“
Текстът завършва с усмихнат емотикон.
64 коментари
