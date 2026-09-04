Сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко области на страната

Нова серия сигнали за поставени взривни устройства беше получена в детски градини и училища в различни части на страната днес.
Сигнали за бомби са постъпили в детски заведения в Кюстендил, съобщиха от МВР пред NOVA. Полицията е извършила проверки по установения ред, като при тях не са открити опасни предмети или взривни устройства.
Сигнали и в София
По информация на NOVA подобни сигнали са получени и в детски заведения в София. Към момента няма официално потвърдени повече подробности за случаите.
Родители съобщават в социалните мрежи, че са били помолени да вземат децата си от детските градини заради постъпили сигнали за заплахи.
Пет сигнала в Ловешко
Сигнали за поставени взривни устройства са постъпили днес и в Ловешка област. От полицията съобщиха за общо пет заплахи, изпратени по електронна поща около обяд.
Четири от сигналите са били насочени към училища в Тетевен. Извършените проверки не са установили реална заплаха.
Петият сигнал е бил за училището в ловешкия затвор. От полицията уточняват, че там не са предприети допълнителни действия заради специалния режим на достъп до учебното заведение.
Припомняме, че в началото на август в продължение на три последователни дни бяха получавани сигнали за поставени бомби в обществени сгради в Ловеч.