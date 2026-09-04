Какво да правим в Пловдив (04.09– 10.09)

04 септември

TheatAir 2026

TheatAir е първият международен фестивал за улични изкуства в България. Той възниква през 2012 г. като модул към Международния куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много“, който води началото си от 1977 г., когато е създаден като „Международен преглед на куклената миниатюра – Пловдив“. Докато основният фестивал представя конкурсна програма от камерни куклени спектакли, TheatAir е посветен на представленията и атракционите на открито – театър, цирк, музика и пърформанс. Днес TheatAir е самостоятелен ежегоден международен фестивал, който превръща Пловдив в сцена под открито небе.

TheatAir 2026 събира артисти от България, Франция, Италия, Испания, Аржентина, САЩ, Гърция, Ирландия, Бразилия и още държави в четиридневна програма с уличен театър, съвременен цирк, акробатика, музика, гигантски парадни кукли, огнени спектакли, комедия, шествия, интерактивни работилници и представления за малки и големи.

Фестивалът ще оживи улици, паркове и площади из целия град, а кулминацията ще бъдат впечатляващите парадни шествия при откриването и закриването.

TheatAir не е само за хората, които обичат театър или цирк. Той е за всички, които обичат да откриват неочакваното. За онзи момент, в който тръгваш на разходка, чуваш музика, спираш от любопитство и неусетно оставаш до последния аплауз. За срещите, които не си планирал, и за споделените мигове под открито небе, които превръщат един обикновен ден в истинско преживяване.

Различни локации

04.09 – 07.09.2026

Slow. Art. Consumption. Фестивал на аналоговото изкуство.

В ерата на светкавичните технологии, изкуствения интелект и социалните медии, които ни карат да консумираме съдържание все по-бързо, фестивалът поставя един важен въпрос: защо е необходимо да забавим погледа, мисълта и дишането си?

Какво е мястото на бавното, трудоемко и аналогово изкуство в съвременния свят? И защо е важно да отделяме време, за да го съзерцаваме и сами да се докосваме до творческия процес?

В продължение на три седмици Културен център „Елизиум“ ще се превърне в пространство за среща с аналоговото изкуство, физическия носител и авторския процес. Публиката ще може да се потопи в изложби, концерти, пърформанси на живо и творчески работилници.

Фестивалът събира утвърдени и съвременни автори от различни жанрове: Симона Благоева, Ричард Чукума, Александър Томас Матюсън, Атанас Карадечев, Николай Атанасов, Деница Атанасова.

Програма на фестивала:

4 септември, петък, 18:30 ч.

Официално откриване

Участват: Атанас Карадечев – скулптура, Ричард Чукума – аналогова фотография, Симона Благоева и Николай Атанасов – живопис, Деница Атанасова – керамика

6 септември, неделя, 18:00 ч.

Концерт за пиано с авторска музика

Александър Томас Матюсън

Вход свободен

12 септември, събота, 17:00 ч.

Пърформанс на живо

Атанас Карадечев

Вход свободен

13 септември, неделя, 12:00 ч.

Уъркшоп по цианотипия

Ричард Чукума

Записване: hi@chucksfilms.com

19 септември, събота, 11:30 ч.

Уъркшоп по керамика

Деница Атанасова

Записване: pcheliza12@gmail.com

20 септември, неделя, 13:00 ч.

Уъркшоп и пленер „Не мога да рисувам“

Симона Благоева

Записване: sometimessimona@gmail.com

Културен център „Елизиум“

04.09 – 26.09.2026

Тетрапак гравюри с Вяра Бояджиева

Punkt.salon и илюстраторката Вяра Бояджиева ви канят на работилница за гравюри със суха игла върху Тетрапак.

В тази работилница Вяра Бояджиева ще ви разкаже накратко за произхода на гравюрата и ще си тръгнете с такава! Но една по-нестандартна гравюра, създадена от много обикновен материал – картон от Тетрапак (опаковката на вашето мляко или доматен сос, например).

Въпреки скромния си произход, този картон е изключително адаптивен и податлив на много експерименти, които ще опознаете заедно по време на работилницата.

Всеки е добре дошъл, не се изискват артистични умения, само желание да създадете нещо с ръцете си и да откриете нова (всъщност много стара) техника.

Чувствайте се свободни да си изберете семпло изображение преди работилницата или да работите в свободен стил на място – както предпочитате.

Punkt.salon

18:30 часа

OPERA OPEN 2026: Лебедово езеро – Чайковски

Постановка-Мариана Крънчева

Диригент – Диан Чобанов

Хореография-Лев Иванов, Мариус Петипа, Мариана Крънчева

Сценография-Никола Налбантов

Репетитор – Петя Димова, Марчело Алджери

Концертмайстор – Божидар Бенев

Действащи лица и изпълнители

Одета – Анелия Димитрова -примабалерина на Държавна Опера – Стара Загора

Одилия – Виктория Колиер – солист на Държавна Опера – Пловдив

Принц Зигфрид – Фредерико Пинто – премиер солист на Софийска опера и балет

Ротбарт – Амедео Джунта

Шут – Даниел Чернявски

Па Де Троа – солисти на Държавна Опера Пловдив

Ариса Намба

Маю Беппу

Кристия Шифо

Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Античен театър Пловдив

20:00 часа

Ангел Демирев Трио@Контрабас

Покана за петък с музика на живо в бар Контрабас ни отправя лично виртуозния китарист Ангел Демирев:

„Заповядайте, приятели, на една вечер с красиви и обичани мелодии от цял свят, представени в изящни аранжименти за китара. Ще ви поведа на музикално пътешествие през популярни теми, джаз стандарти и вдъхновяващи мелодии, които звучат по нов и емоционален начин.

Мисията на моя стил на музициране е да съчетая виртуозност, чувствителност и импровизация в едно, за да превърна всяка мелодия в лична музикална история.“

Очакваме ви всички почитатели на музиката на талантливия Ангел да се съберем в петък в двора на бар Контрабас за по питие, вкусна вечеря и откриването на своя музикална история.

Ангел Демирев – китара

Христо Минчев – контрабас

Петър Миланов – китара

Бар Контрабас

21:00 часа

Trap & BG Mashups

Познатото Trap дуо отново превзема клубната сцена под тепетата Dakota Angel Doychev ще взривят с познатите гърмежи Trap & BG Mashups Don’t Miss It

Bally Club

21:00 часа

05 септември

Занаятчийски базар Да хванеш гората в Пловдив

Занаятчийски базар „Да хванеш гората“ в Пловдив стартира новия сезон на 5 и 6 септември! Очакваме ви с любимите ви фермерски продукти, произведени от героите на предаването! А началото на септември ще посрещнем със студена Крафт бира и много настроение!

Park Maxx

05.09. – 06.09.2026

“Saturday Grooves” with ENPIC @ Bally Club

Знаете, че ще бъде страхотна вечер, когато нашият резидент @enpicmusic пуска музиката. Съберете вашата парти компания, елате и се присъединете към нас!

Bally Club

21:00 часа

06 септември

6 септември – Ден на Съединението и Празник на Пловдив

На 6 септември Пловдив отбелязва своя празник и 141 години от историческото Съединение на Княжество България и Източна Румелия.

Съединението от 6 септември 1885 г. е едно от най-значимите събития в българската история и символ на националното единство, силата и волята на българския народ да определя самостоятелно своята съдба.

Програма:

10:00 ч. – Тържествен молебен в катедралния храм „Света Богородица“, отслужен от Пловдивския митрополит Николай, последван от полагане на венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич.

11:00 ч. – Полагане на венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов.

11:30 ч. – Полагане на венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина.

19:00 ч. – Традиционна възстановка на събитията от 6 септември 1885 г. от комитет „Родолюбие“ на площад „Римски стадион“. Възстановката пресъздава установяването на контрол над Пловдив от войските на майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики и завършва с празнично хоро.

19:45 ч. – Откриване на изложбата „Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции“ в Регионалния исторически музей – Зала „Съединение“.

20:30 ч. – Тържествена проверка (заря) по повод 141-вата годишнина от Съединението на България и Празника на Пловдив на площад „Съединение“.

Ден на Съединението с Free Plovdiv Tour

По традиция Free Plovdiv Tour се провежда на английски език, за да могат максимално много гости на града да се възползват от услугите ни.

По случай Деня на Съединението на България ще организираме и тур на български език.

Обиколката ще започне заедно с обичайния ни тур в 11:00 часа пред сградата на Община Пловдив (площад „Стефан Стамболов“ 1). Тя е подходяща както за гости от други градове в България, така и за местни жители.

Бихме искали да помолим всички желаещи да се включат в празничния ни тур да ни уведомят предварително, като ни изпратят съобщение във Facebook или заявят участието си на имейл: info@freeplovdivtour.com.

Община Пловдив

11:00 часа

Тетрапак гравюри с Вяра Бояджиева

Punkt.salon и илюстраторката Вяра Бояджиева ви канят на работилница за гравюри със суха игла върху Тетрапак.

В тази работилница Вяра Бояджиева ще ви разкаже накратко за произхода на гравюрата и ще си тръгнете с такава! Но една по-нестандартна гравюра, създадена от много обикновен материал – картон от Тетрапак (опаковката на вашето мляко или доматен сос, например).

Въпреки скромния си произход, този картон е изключително адаптивен и податлив на много експерименти, които ще опознаете заедно по време на работилницата.

Всеки е добре дошъл, не се изискват артистични умения, само желание да създадете нещо с ръцете си и да откриете нова (всъщност много стара) техника.

Чувствайте се свободни да си изберете семпло изображение преди работилницата или да работите в свободен стил на място – както предпочитате.

Punkt.salon

15:30 часа

Българската рокля

В центъра на спектакъла е най-голямата българска рокля – впечатляваща художествена инсталация, изработена от хиляди ръчно плетени карета, създадени от ръцете на над 400 жени от всеки край на България. Стотици доброволци от различни поколения доброволно вплитат своя труд, история и любов към родината в един общ символ на единението под мотото „Цяла България в една рокля“.

Представянето превръща тази необикновена творба във въздействащо сценично преживяване, в което музика, визуално изкуство, танц и светлина разказват история за паметта, традициите и силата на българския дух.

В спектакъла участват Оркестърът на Опера Пловдив с диригент Диан Чобанов, Академичен Народен Хор – диригент и композитор Костадин Бураджиев, ВАЯ квартет, композитор – Неди Джон Крос, режисьор – Станимира Манолова

Сценографската и визуална среда е създадена от Петко Танчев, който чрез съвременни мултимедийни решения от 3D мапинг превръща сцената на Античния театър в пространство, където миналото среща настоящето.

„Българската рокля“ обединява фолклор, класическа музика, съвременно сценично изкуство и впечатляващи визуални технологии в спектакъл, който не просто разказва за България, а я събира на една сцена.

Античен театър Пловдив

21:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния двуезичен гид под тепетата Lost in Plovdiv