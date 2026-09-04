Вълшебният свят на пеперудите отново оживява в Пловдив

За седма поредна година Регионален природонаучен музей – Пловдив кани любителите на природата на Фестивала на пеперудите. Тази година събитието ще се проведе в продължение на три дни – от 18 до 20 септември 2026 г., под мотото „Вълшебният свят на пеперудите“.

Фестивалът ще предложи на посетителите среща с удивителния свят на тези красиви насекоми, съчетавайки познание, творчество, игри и забавление. Програмата е насочена към различни възрастови групи и включва разнообразни занимания, които насърчават детското любопитство, въображение, концентрация и активност.

Специален акцент в тридневното събитие е живата експозиция в зала „Тропик“ – първата постоянна експозиция на живи тропически пеперуди в България. Разположена в купола на музея, залата отваря врати през 2017 г. и оттогава превръща посещението в музея в незабравима среща с екзотични видове пеперуди, свободно летящи сред тропическа растителност.

През 2026 г. зала „Тропик“ претърпя основен ремонт, за да продължи да посреща посетители от България и от цял свят и да предлага близък досег до живата природа в сърцето на Пловдив.

Тридневният фестивал „Вълшебният свят на пеперудите“ е възможност деца на всякакви възрасти не само да наблюдават пеперудите отблизо, но и да научат повече за техния жизнен цикъл, разнообразие и значение в природата, докато се забавляват и творят.

Пълната програма на фестивала, с информация за събитията по дни и часове, можете да видите тук.

Входът за всички събития от фестивала е свободен за посетителите с билет за Експозицията!

Очакваме ви от 18 до 20 септември в Регионален природонаучен музей – Пловдив, за да се потопим заедно във вълшебния свят на пеперудите!