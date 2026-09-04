Паметникът на Съединението замириса на зелена ябълка

Паметникът на Съединението бе „изкъпан“ от екипи на „Чистота“ в навечерието на 6 септември. По традиция бе почистено основно и площадното пространство около монумента.

В Деня на Съединението от 20:30 часа там ще се състои тържествената заря-проверка по повод 141-вата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив.

Заместник-кметът по „Екология и здравеопазване“ Иван Стоянов припомни, че почистването на паметника преди 6 септември е дългогодишна традиция.

„В навечерието на Деня на Съединението и празника на град Пловдив отново спазваме традицията да измием паметника. Използвани са 5 литра шампоан с аромат на зелена ябълка и 2 тона вода. Цялостно е почистено и площадното пространство, както и входно-изходните артерии на града и основните улици, по които ще премине международният мемориален маратон Съединение“, посочи Стоянов.

Деца и възрастни от читалището в град Съединение изчакаха приключването на традиционното почистване, за да поставят първите цветя пред паметника в памет на героите на Съединението.