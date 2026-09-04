Затварят главни булеварди заради тържествената проверка-заря и маратона на 6-и септември

11 автобуса с променен маршрут

Поетапно спиране на движението за мемориалния маратон

Движението на моторни превозни средства по бул. „Шести септември“ – от кръстовището с бул. „Руски“ до кръстовището с бул. „Васил Априлов“, и по бул. „Васил Априлов“ – от входа през „Голямоконарско шосе“ до кръстовището с бул. „Шести септември“, ще бъде спирано поетапно от 9:00 до 13:30 часа на 6 септември заради провеждането на 50-ия юбилеен международен мемориален маратон „Съединение“.

Пълно затваряне за тържествената проверка-заря

По-късно, от 15:00 до 24:00 часа, заради тържествената проверка-заря на площад „Съединение“ по повод 141-вата годишнина от Съединението на България и Празника на Пловдив, ще бъде изцяло спряно движението на автомобили по бул. „Шести септември“ – от кръстовището с бул. „Руски“ до кръстовището с бул. „Цар Борис III Обединител“.

Това налага промяна в маршрутите на автобусни линии № 6, 11, 15, 20, 21, 22, 37, 44, 93, 99 и 116 от вътрешноградския транспорт.

Линия № 6

Посока: кв. „Изгрев“ – кв. „Прослав“ – бул. „Шести септември“, спирка № 140 – срещу пл. „Шахбазян“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, наляво по ул. „Победа“, спирка № 272 – „Победа“ 1, спирка № 273 – моста на Герджика, спирка № 274 – срещу „Пловдивинвест“, направо по бул. „Руски“, спирка № 167 – „Бунарджика“, и по установения маршрут.

В обратна посока – бул. „Руски“, спирка № 156 – Пияното, спирка № 293 – „Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, спирка № 294 – ул. „Победа“ при кръстовището с ул. „Оборище“, надясно по бул. „България“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, наляво по бул. „Шести септември“, спирка № 119 – срещу Семинарията, и по установения маршрут.

Линия № 11

Посока: з-д „Биомашиностроене“ – Митница – бул. „България“, спирка № 98 – хотел „Санкт Петербург“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север“, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 47 – Тунела „Север“ – изток, направо по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург“, и по утвърдения маршрут.

Линия № 15

Посока: кв. „Прослав“ – ИЗК „Марица“ – бул. „Шести септември“, спирка № 117 – кино „Фламинго“, наляво по бул. „Руски“, спирка № 293 – „Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, спирка № 294 – ул. „Победа“ при кръстовището с ул. „Оборище“, надясно по бул. „България“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, наляво по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 50 – ул. „Братя Обрейкови“, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 7 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ – запад, надясно по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, наляво по ул. „Победа“, спирка № 272 – ул. „Победа“ 1, спирка № 273 – моста на Герджика, спирка № 274 – срещу „Пловдивинвест“, надясно по бул. „Шести септември“, спирка № 142 – сладкарница „Неделя“, и по утвърдения маршрут.

Линия № 20

Посока: ПУ „Паисий Хилендарски“ – кв. „Коматево“ – бул. „България“, спирка № 98 – хотел „Санкт Петербург“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север“ – запад, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 47 – Тунела „Север“ – изток, спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург“, и по утвърдения маршрут.

Линия № 21

Посока: ТК „Марица“ – ЖК „Тракия“ – А12 – ул. „Победа“, спирка № 57 – автогара „Север“, наляво по бул. „България“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, наляво по бул. „Шести септември“, спирка № 199 – срещу Семинарията, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Шести септември“, спирка № 140 – срещу пл. „Шахбазян“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, надясно по ул. „Победа“, спирка № 310 – Център „Ана Май“, и по установения маршрут.

Линия № 22

Посока: ул. „Младежка“ – Пречиствателна станция – бул. „Шести септември“, спирка № 117 – кино „Фламинго“, наляво по бул. „Руски“, спирка № 293 – „Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, спирка № 294 – ул. „Победа“ при кръстовището с ул. „Оборище“, надясно по бул. „България“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, наляво по бул. „Шести септември“, спирка № 119 – срещу Семинарията, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Шести септември“, спирка № 140 – срещу пл. „Шахбазян“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, наляво по ул. „Победа“, спирка № 272 – ул. „Победа“ 1, спирка № 273 – моста на Герджика, спирка № 274 – срещу „Пловдивинвест“, надясно по бул. „Шести септември“, спирка № 142 – сладкарница „Неделя“, и по утвърдения маршрут.

Линия № 37

Посока: ул. „Юндола“ – ЕАЗ – бул. „Шести септември“, спирка № 117 – кино „Фламинго“, наляво по бул. „Руски“, спирка № 293 – „Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, спирка № 294 – ул. „Победа“ при кръстовището с ул. „Оборище“, надясно по бул. „България“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север“ – запад, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 47 – Тунела „Север“ – изток, спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, наляво по ул. „Победа“, спирка № 272 – ул. „Победа“ 1, спирка № 273 – моста на Герджика, спирка № 274 – срещу „Пловдивинвест“, надясно по бул. „Шести септември“, спирка № 142 – сладкарница „Неделя“, и по утвърдения маршрут.

Линия № 44

Посока: кръговото на „Цар Симеон“ – Техномаркет – бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 47 – Тунела „Север“ – изток, спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург“, спирка № 422 – „Пазарчето“, спирка № 92 – срещу „Практикер“, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Шести септември“, спирка № 117 – кино „Фламинго“, наляво по бул. „Руски“, спирка № 293 – „Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, спирка № 294 – ул. „Победа“ при кръстовището с ул. „Оборище“, надясно по бул. „България“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север“ – запад, и по утвърдения маршрут.

Линия № 93

Посока: „Автоелектроника“ – Стъкларски завод – бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 47 – Тунела „Север“ – изток, спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург“, спирка № 422 – „Пазарчето“, надясно по бул. „Васил Априлов“, спирка № 452 – ресторант „Хитър Петър“, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Васил Априлов“, спирка № 443 – срещу ресторант „Хитър Петър“, наляво по бул. „България“, спирка № 98 – хотел „Санкт Петербург“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север“ – запад, и по утвърдения маршрут.

Линия № 99

Посока: ЖК „Тракия“ – А12 – ТК „Марица“ – бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 47 – Тунела „Север“ – изток, спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“, спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, надясно по ул. „Победа“, спирка № 310 – Център „Ана Май“, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – ул. „Победа“, спирка № 57 – автогара „Север“, наляво по бул. „България“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север“, и по утвърдения маршрут.

Линия № 116

Посока: Митница – кв. „Изгрев“ – бул. „Христо Ботев“, спирка № 205 – Централна гара, спирка № 206 – Автогара „Юг“, спирка № 43 – Сточна гара, наляво по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 44 – „Байкал“, спирка № 45 – срещу хотел „Тримонциум“, спирка № 46 – Тунела „Юг“ – изток, спирка № 47 – Тунела „Север“ – изток, надясно по бул. „Шести септември“, спирка № 119 – срещу Семинарията, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Шести септември“, спирка № 140 – срещу пл. „Шахбазян“, наляво по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 10 – Тунела „Север“ – запад, спирка № 11 – Тунела „Юг“ – запад, спирка № 12 – хотел „Тримонциум“, надясно по бул. „Христо Ботев“, спирка № 14 – Сточна гара, спирка № 187 – Автогара „Юг“, спирка № 188 – срещу Централна гара, и по утвърдения маршрут.