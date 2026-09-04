Ново мащабно събитие има амбицията да превърне емблематичните пловдивски тепета в сцена на история, музика, изкуство, природа и спорт.

„Бизнесът за Пловдив“ застава зад инициативата като генерален спонсор с ясната цел фестивалът да се превърне в ежегодна традиция и истински празник на града.

На 26 и 27 септември Пловдив ще погледне към един от най-силните символи на своята идентичност – тепетата. „Фестивал на тепетата“ ще обедини четири знакови места – Трихълмието, Сахат тепе, Бунарджика и Младежкия хълм, като всяко от тях ще предложи различно преживяване. Идеята е фестивалът да няма една централна сцена. Сцената ще бъде самият Пловдив.

Един град, четири тепета, десетки преживявания

На Трихълмието фокусът ще бъде върху древната история на Пловдив, археологията, културното наследство и традиционните занаяти. Сахат тепе ще покаже зеленото лице на града – природата, екологията, творчеството и инициативите за деца и семейства. Бунарджика ще се превърне в сцена за музика и изкуство – от концерти и театрални спектакли до изложби, литературни вечери, танци и кино под открито небе. Младежкият хълм ще бъде най-динамичната зона – спорт, бягане, колоездене, фитнес, йога, турнири, приключения и активности за младите хора. Посетителите ще бъдат насърчавани да преминават от едно тепе към друго, като специалният „Паспорт на тепетата“ ще превърне обиколката на фестивала и в своеобразна градска игра.

„Бизнесът за Пловдив“ застава зад дългосрочната идея

Като генерален спонсор на събитието „Бизнесът за Пловдив“ поставя акцента не просто върху организирането на два фестивални дни, а върху създаването на устойчива традиция. Целта е фестивалът да расте всяка година, да включва все повече културни и спортни организации, училища, университети, компании, артисти и доброволци и постепенно да се превърне в събитие с национална разпознаваемост.

„Пловдив има нужда от големи традиции, които обединяват хората. Тепетата са може би най-разпознаваемият символ на нашия град и точно затова вярваме, че около тях може да бъде изграден празник, който принадлежи на всички пловдивчани“, заяви председателят на „Бизнесът за Пловдив“ Илиян Филипов. Той подчертава, че организацията гледа на участието си като на инвестиция в града: „Не искаме да бъдем просто спонсор, чието лого стои на един плакат. Искаме да помогнем това събитие да се развие и след години да бъде една от датите в календара, с които Пловдив е известен. Амбицията ни е хората да идват специално в града за този уикенд, а пловдивчани да го чувстват като свой празник.“

Бизнесът, институциите и гражданите заедно

В концепцията е заложено широко участие на местната общност. Фирми, училища, спортни клубове и организации ще могат символично да „осиновят“ отделно тепе или инициатива, а известни пловдивчани да станат посланици на фестивала. Предвиждат се още градски игри, тематични екскурзоводски беседи, доброволчески инициативи и специална комуникационна кампания, която да разказва историята и характера на всяко от тепетата. Фестивалът се организира от Съвета по туризъм – Пловдив и Община Пловдив, район „Централен“, а „Бизнесът за Пловдив“ ще подкрепи реализацията му като генерален спонсор. Празник, който да остане Пловдив вече има историята, местата и хората. Идеята на новия фестивал е да ги събере в едно общо преживяване. А ако амбицията на организаторите и бизнеса се реализира, 26 и 27 септември няма да бъдат просто поредният фестивален уикенд. Те могат да поставят началото на нова пловдивска традиция. Традиция, в която целият град се качва на тепетата, за да празнува Пловдив.