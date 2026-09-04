Делян Пеевски като политически „бъг“ в Седмицата на съвременното изкуство

Делян Пеевски вече е тема и на художествени търсения. Ликът на санкционираният по закона „Магнитски“ председател на ДПС е вплетен в бронзовата реплика на погребална маска на тракийски владетел в творба на художника Стоян Дечев, част от голямата изложба за 32-то издание на Седмицата на съвременното изкуство. Творецът показва своята гледна точка към темата на форума „Бъг в реалността“, като пресъздава политическите и общестествени бъгове с три свои произведения. Едното от които е именно златна „антична“ маска на публична личност с физиономията на Пеевски.

Стоян Дечев е един от общо единадесетте визуални артисти от България, Германия и Израел, които показват в Градска художествена галерия – Пловдив своите интерпертации на тема „Бъг в реалността“.

Кураторът Емил Миразчиев откри експозицията, наситена с тревожни алегории на внезапните пропаданията, дефекти и пропуквания, които затормозяват индивидуалните и глобалните отношение. Защото „бъг“-овете отдавна надскочиха компютърния свят и усещането за тях в реалността става толкова осезаемо, че творците вече ги визуализират в конкретен обект. Като маската на Дечев, гигантския дирижабъл, появяващ се на неочаквани места (Симеон Стоилов), обекти „Синтаксис“ (Антон Стоянов, България/Германия), психоделична и абстрактна живопис рисунки (Думисани Карамански, Донка Павлова, Красимир Добрев), абстрактни графични творби (Надя Генова).

Вниманието на публиката в Залите за временни експозиции (ул. „Княз Александър I“ №15) привличат разгърнати видеометафори на колективните преживявания, създадени от автори като Айелет Карми и Мерав Хейман (Израел), Еви Шуберт (Германия). Една от най-коментираните намески в градската среда пък е тази на Севдалина Кочевска „Златният билет“– един от прословутите автомати за продажба на билети за градския транспорт в Пловдив, превърнат чрез художествен жест в своеобразен златен билет.

В близките дни Емил Миразчиев ще проведе кураторски тур в „Бъг в реалността“ с акцент върху актуалното развитие на съвременното изкуство. Изложбата е с вход свободен и може да бъде разгледана до 2 октомври.