Времето в Пловдив на 4 септември 2026 г.

С облаци започва петъчният ден на 4 септември 2026 г. в Пловдив. Възможни са превалявания преди обед. По-късно слънцето ще се покаже и небето ще се проясни. Синоптиците прогнозират максимални температури между 30 и 31 градуса днес.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 26°-29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Снимка: Александър Маринов