Екипи от областната дирекция на МВР и придадени сили от Дирекция „Жандармерия“ ще обезпечават сигурността и обществения ред по време на тържествата на 6 септември, съобщиха от полицията.

В неделя, по повод предвидените масови културни и спортни прояви, е създадена и организация за гарантиране на пътната безопасност и въвеждане на временни промени в движението:

От 9.30 ч. до 13 ч. се очаква поетапно спиране на моторни превозни средства заради маратон от гр. Съединение към пл. „Съединение“ в Пловдив. В областния град маршрутът преминава по бул. „Васил Априлов“ – мост на р. Марица – бул. „Шести септември“.

От 15 ч. до приключване на тържествената заря-проверка на площад „Съединение“ изцяло се затваря бул. „Шести септември“, в участъка от бул. „ „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Руски“.

„Напомняме на жителите и гостите на Пловдив, че достъпът до зоната за сигурност край площада ще се извършва през контролно-пропускателни пунктове. Полицейските служители ще следят за наличие на оръжие, общоопасни средства и вещества, пиротехнически изделия, стъклени бутилки и други предмети, които биха могли да застрашат живота и здравето на хората или да причинят материални щети. Забранено ще е и преминаването на лица в нетрезво състояние, с агресивно поведение или носещи обемисти багажи“, поясняват от МВР- Пловдив.