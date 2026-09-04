С деца на тепе: Музейко идва на Бунарджика

Едно от най-обичаните пловдивски тепета отново ще се превърне в огромна площадка за игри, спорт и знания. Новото издание на фестивала „С деца на тепе“ ще събере на Бунарджика десетки организации и партньори, които ще предложат разнообразни занимания за малки и големи.

Тази година събитието е под мотото „Тепето спортува – играем, тичаме, четем и растем“, а входът за всички фестивални зони е свободен.

Керана и космонавтите ще излязат на сцената

Сред големите акценти в програмата е концертът на „Керана и космонавтите“. Енергичната българска група ще се качи на сцената под открито небе, за да превърне вечерта на Бунарджика в музикален празник за няколко поколения.

Музейко гостува в Пловдив

Специална изненада за децата ще бъде гостуването на Музейко. Интерактивният научен център ще пристигне на тепето със собствена програма от експерименти и занимания, които ще дадат възможност на малките посетители не просто да слушат за науката, а сами да изследват, експериментират и откриват.

От програмиране до книги и логически задачи

Технологиите също ще бъдат част от фестивала. Децата ще могат да се срещнат със света на програмирането, роботиката и математиката чрез игри и практически занимания.

Предвидени са книжни предизвикателства, четения, викторини и награди, а Детският отдел на библиотеката ще организира и специална томбола.

Спорт и движение на тепето

Бунарджика ще предложи и множество възможности за физическа активност. В програмата са включени занимания на батути с инструктор, демонстрации и първи стъпки в бойните изкуства, айкидо, семейни игри и спортни предизвикателства.

Любителите на колоезденето също ще намерят своето място във фестивалната програма.

Творчество и арт работилници

За децата с артистични интереси ще има пространства за рисуване, майсторене и творчество. Арт работилници и креативни занимания ще дадат възможност на малчуганите да създават свои произведения и да експериментират с различни материали и идеи.

Разбира се, на тепето ще има и вкусни спирки с храна, сладолед, напитки и био продукти.

Цял ден за децата и техните семейства

Идеята на „С деца на тепе“ е децата да не бъдат просто публика, а активни участници във всичко, което се случва. Затова и програмата е изградена около практическите занимания – от науката и технологиите до спорта, книгите и изкуството.

Фестивалът се организира от Фондация „С деца на тепе“ в партньорство с Община Пловдив, Фондация „Пловдив 2019“ и спортен комплекс „Макс Про Арена“.

На 12 септември Бунарджика ще събере деца, родители и приятели за един ден, посветен на движението, любопитството и играта – защото, както гласи мотото на фестивала, ще играем, тичаме, четем и растем заедно.