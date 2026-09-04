Безплатен тур на Пловдив за празника на града

Free Plovdiv Tour организира безплатна обиколка по случай Деня на Съединението и на български език. Така всички пловдивчани и гости на града, които искат да се почувстват като туристи и в рамките на два часа да се насладят на разходка с лицензиран гид, могат да се включат.

Срещата е в 11:00 часа пред сградата на Община Пловдив. Оттам започват и ежедневните турове на английски език за чуждестранните гости на града.

„Имахме традиция да правим обиколка на български език за нашите съграждани на всеки национален празник. За съжаление, когато последно организирахме такива турове, интересът беше нищожен и решихме да ги прекратим. Тази година обаче получихме доста запитвания и се зарадвахме на желанието на хората да се включат“, разказват от Free Plovdiv Tour.

Обиколката продължава около два часа и включва основните забележителности на града. Маршрутът преминава по Главната пешеходна улица, през квартал „Капана“ и Стария град.

Записването е задължително – на имейл info@freeplovdivtour.com или чрез съобщение във Facebook.