Служители на МВР, армията и правосъдието мерят сили в първенство край Пловдив

Около 130 служители от структурите на министерствата на вътрешните работи, отбраната и правосъдието и представители на частни стрелкови клубове участват в спортната надпревара, която се провежда за втора поредна година от ОДМВР – Пловдив по повод предстоящите празници и в памет на загинал колега.

Състезанието на стрелбищен комплекс „360 градуса“ в село Войводиново бе открито официално от заместник-директора комисар Радослав Начев. Сред официалните гости бяха заместник-областният управител на Пловдивска област Рангел Матански, командирът на Съвместно командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков, заместник-директорът на РС „Военна полиция“ подполковник Любомир Гешев, заместник-председателят на българската секция на Международната полицейска организация (IPA) Юрий Денчев, учредителката на Сдружение „Българо-турски дамски бизнес клуб“ Тюркян Тюркер.

За първенството се съревновават общо 40 отбора от съставите на ГД „Борба с организираната престъпност“, ГД „Гранична полиция“, СДВР и областните дирекции на МВР в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас, Ловеч, Враца, Зонални жандармерийски управления в София, Бургас, Пловдив, Кърджали и Хасково, РС „Военна полиция“, Съвместно командване на специалните операции, ГД „Изпълнение на наказанията“ и цивилни участници в стрелкови клубове от Пловдив и Пазарджик.

Според регламентна определящ критерий за крайното класиране е общият резултат в дисциплините прецизна и динамична стрелба, а уменията на състезателите се оценяват от утвърдили се главни инструктори и ръководители по стрелкова подготовка в МВР.

И тази година надпреварата се очертава да бъде изключително оспорвана, а атмосферата отново е белязана от приятелство и колегиалност, екипен дух и спортсменство. Общата кауза за набиране на финансови средства в помощ на семейството на загиналия пловдивски полицай се подпомага от благотворителен базар, организиран от партньорите от Сдружение „Българско-турски дамски бизнес клуб“.