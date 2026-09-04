За 40 часа събраха 60 000 евро за протезното коляно на Димитър Ралев

Само за 40 часа дарителската кампания в подкрепа на Димитър Ралев достигна целта си. Необходимите 60 000 евро за високотехнологично протезно коляно вече са събрани.

Кампанията беше организирана от дъщеря му Стиляна Ралева – парамедик и спасител от пловдивското сдружение „Аварийно спасяване“. Преди ден тя се обърна към хората с необичаен, искрен и човешки призив:

„Баща ми е егати пича, та дайте да съберем пари за едно коляно.“

И хората откликнаха.

Пловдивски спасител търси помощ за баща си

За едва 40 часа хиляди дарители успяха да съберат колосалната сума, необходима на Димитър Ралев, за да направи следващата голяма крачка към възстановяването си – буквално.

„Искам да благодаря на всички съученици, колеги, спасители, бивши и настоящи авиатори и служещи, на всички пловдивчани, баненци, на всички близки, приятели и роднини и на всички, които пропускам да спомена. Благодаря и на фондация Павел Андреев за платформата и светлата идея, с която буквално променят животи. Благодаря на хората, които не познават нито мен, нито семейството ми, но се ангажираха с историята ни.“, пише Стиляна в социалните мрежи.

Бившият офицер и военен пилот, летял 13 години на МиГ-29 и Су-25, преминава през изключително тежък период, белязан от операции, тромбози, онкологична диагноза, химиотерапия и ампутация. Сега високотехнологичното протезно коляно ще му даде възможност за повече движение, стабилност и самостоятелност.

„Какво да кажа повече – велика нация, прекрасни хора. Благодаря на всички вас“, гласи емоционален ъпдейт към кампанията, изпратен до редакцията на Под тепето.

Понякога са нужни само 40 часа, за да се види колко много хора са готови да помогнат на човек, когото никога не са срещали. И колко голяма сила има общността, когато някой просто протегне ръка.