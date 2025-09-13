Градинарят на чудесата: Здравка Кокалова

Платформата, която създава, е място за обмен на идеи, вдъхновение и знания за това как да отглеждаме не само градини, но всъщност по малко и себе си

Тя е от онези хора, които ни напомнят, че животът може да бъде смислен и красив. Тя е кулинар, градинар, продуктов и визуален дизайнер, фотограф, естет, мечтател.

Тя е Здравка Кокалова.

Позната на своите над 30 хиляди последователя като food инфлуенсър със страст към чистата и здравословна храна, като вдъхновител на стремежа към устойчив и осъзнат начин на живот и хранене.

В нейния свят храната е ритуал на уважение. Един домат, парченце квасен хляб, сол – всичко минава през осъзнаване, избор, време и благодарност. Здравка вярва, че устойчивият живот започва от ежедневните ни решения: какво ядем, как се обличаме, какви предмети избираме да ни заобикалят.

Платформата, която създава, е място за обмен на идеи, вдъхновение и знания за това как да отглеждаме не само градини, но всъщност по малко и себе си.

В този разговор Здравка ни напомня, че простите неща са най-силните. Че балансът се крие в признанието, че сме едновременно малки и безкрайни. Че бъдещето може да ухае на лавандула и пресни малини, ако го поискаме достатъчно силно. И ако започнем с малко. Още днес.

1. Пред нас стои един от любимите ни food блогъри, няма как да не те попитаме за любимата ти рецепта?

Аз обичам проста храна с минимална намеса. Мога да съм безкрайно впечатлена от хубав сорт домат, гледан в хубава пръст и на слънце, нарязан на шайби, поръсен с малко морска сол, докато се насълзи и след това малко зехтин, но не е задължителен. Всичко изглежда просто и банално, но не е. Реално е безкрайно сложна и бавна рецепта на търпение и отдаденост. Да избереш семето, да го покълнеш и отгледаш, да си се грижил за почвата му, да си разбирал нуждите му и да си им откликнал с уважение. Да го нарежеш с идеята за пътя му до тук, да избереш сол, защото те са толкова различни, да имаш идея защо. Да дадеш време на солта да свърши своето, правилното време. Ако добавя и резен квасен хляб, става угощение, особено ако сам си го пекъл. Пир на човека редом с природата, без претенция за повече от просто и признато чудо.

2. Ти си човек с много таланти, с чувство за естетика, с вкус и отношение към храната, продуктов и визуален дизайнер, фотограф, инфлуенсър и градинар с кауза. Какво обединява всички тези твои роли?

Непреходната любов към това, което ме е довело тук жива и диханна. Съвършенството и хармонията в природата над мен. Дали може да я наречем божествена? Със сигурност.

Но аз харесвам да вярвам в сътворителната сила, стояща над човека и факта, че въпреки всички перипетии тя намира своя път в безкомпромисен баланс, хармония и естетика.

3. Как градинарството те „намери“?

Мисля, че градинарството е намерило всички ни хиляди години назад. Въпросът към всички нас по-скоро би трябвало да е “Как загубихме градинарството?” .

Не е нужно всеки да е градинар, но да има поне основни понятия за произхода на храната си, би променило много неща в мисленето и от там в икономиката ни, което от своя страна рефлектира върху цивилизацията.

4. Какво всъщност е устойчивото градинарство и смяташ ли, че дори хората, които живеят в апартамент в града, могат да се обърнат към него?

Нека е устойчив живот. Той може да е навсякъде щом имаш ум да го прозреш. Всеки независимо къде и в какви обстоятелства, ежедневно прави избори, колкото и да ни се иска да не делим на черно и бяло в някои отношение имаме точно това едно е устойчиво, друго не. Често ни и залъгват с привидни устойчиви практики, които не носят подобни резултати. Локалният избор е винаги добър вариант, да не изхвърлиш, а да поправиш – също. Да не сменяш гардероб всеки сезон, а като цяло да не си роб на трендове. Индивидуалността е много устойчива практика.

5. Ако искаме да превърнем терасата си в малка градина, с какво да започнем ? Има ли „златно правило“ за начинаещите градски градинари?

Репичките са най-лесното, което може да поръсите в саксия и до месец-два да го хапвате – реколта без особени проблеми. Оттам идват зеленият лук, който вирее чудесно край тях, една две марулки и пролетната ви салата е готова изцяло от балкона. Важи за цвекло и всякакви билки като мента и босилек, задължителни за всеки балкон.

6. Как ти променяш картинката?

Карам хората да мечтаят за райска градина вместо скъпа чанта, знам ли. Създавам копнеж по една утопия, посочвайки и слабите места в сегашната система. Помагам и в това всеки да иска да опита да бъде подкрепен в този опит.

снимки: Таня Коритарова