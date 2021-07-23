Световноизвестният художник Рафал Олбински гостува в Пловдив

Той ще присъства на премиерата на спектакъла „Дон Жуан“ на режисьора Михал Знаниецки, в който са използвани негови картини в сценографията
Световноизвестният художник-сюрреалист Рафал Олбински гостува за първи път в България и ще се срещне с почитателите си утре от 11:00 часа на Римски стадион. В присъствието на автора ще бъде представена официално и откритата изложба с негови творби, която от 1-ви юли радва пловдивчани и гостите на града.
Рафал Олбински е в града, за да присъства на премиерата на спектакъла „Дон Жуан“ на режисьора Михал Знаниецки, в който са използвани негови картини в сценографията. Спектакълът е част от програмата на Opera Open 2021.
Рафал Олбински имигрира в Съединените щати през 1981 г., където скоро се утвърждава като изтъкнат художник, илюстратор и дизайнер. За своите артистични постижения той е получил повече от 150 награди, включително златни и сребърни медали от Клуба на арт директорите в Ню Йорк, златни и сребърни Медали от Обществото на илюстраторите в Ню Йорк и Лос Анджелис и наградата „The Big Crit 2000“ от Списание „Критика” в Сан Франциско.
През 1983-1988 г. е бил преподавател в Училището по изкуства „Тайлър“ към Университета „Темпъл“, Филаделфия. През 1987-2001 г. работи като инструктор в престижното училище за визуални изкуства в Ню Йорк.
През 1994 г. е награден с международен Оскар за най-запомнящия се плакат в света, „Prix Savignac“ в Париж. През същата година получава и наградата „Creative Review“ за най-добра илюстрация в Лондон.
През 1995 г. негов плакат е избран като официален за Ню Йорк на Световния конкурс с жури, водено от кмета Рудолф Джулиани. През следващата година печели наградата на Стивън Доханос за най-добра картина в годишната изложба за членове на Обществото на илюстраторите.
През 1996 г. Американската информационна агенция му поръчва да изготви плакат в чест на 25-годишнината от Деня на Земята. От 2002 до 2010 г. селекция от картини на Олбински е включена в прожекцията на Големия космос в Гранд Централ Терминал, като акцент в честването на Деня на Земята в Ню Йорк. Другите артисти, представени в шоуто, са Кийт Харинг, Рой Лихтенщайн, Робърт Раушенберг и Анди Уорхол.
През 2001 г. „Willy-Brandt House“ в Берлин представя творбите на Рафал Олбински в ретроспективна изложба, озаглавена „Изкуството на границата на вековете“.
През юли 2002 г. град Фонди, Италия, го награждава с приз „Divina Guilia“ за приноса му в съвременното изкуство.
През 2002 г. дебютът му като сценограф за операта на Филаделфия в изпълнението на „Дон Жуан“ на Моцарт е високо оценен от критиците в „Ню Йорк Таймс“ и „Филаделфия инквиърър“. През същата година „Изкуството с морална цел“ в Гьоте институт в Хамбург излага картините и плакатите на Олбински.
На Олбински е възложено да създаде няколко картини, илюстриращи статии и есета за морални ценности, които се появяват в седем последователни броя на немското списание Стерн. Това води до пътуваща изложба на тези картини, на първата от които, домакин е Ева Луиз Кьо, съпругата на президента на Германия.
През 2008 г. Олбински има самостоятелна изложба, озаглавена „Олбински – Фотокина Експо“ за Хюлет Пакард (Кьолн, Германия).
През 2009 г. направи голяма музейна изложба в музея „Джул Колинс Смит“ в Обърн, озаглавена „Нови мечти за стари ценности“.
През 2012 г. е представен като специален гост на Международния фестивал „Сервантино“ в Гуанахуато, Мексико.
През 2014 г. неговите творби са били представени на „Арт Експо Китай“ в Пекин.
Завършил е множество големи стенописи за инсталации в публични пространства в Европа, както и над 100 оперни изображения за CD корици за серията „Opera D’Oro“ на Алегро Мюзик.
През 2012 г. той е удостоен с престижния офицерски кръст на Ордена „Polonia Restituta“ за изключителни постижения в областта на изкуството.
Президентът на Република Полша присъжда на Олбински най-високото отличие в областта на изкуствата – златния медал „Gloria Artist“.
Илюстрациите на Олбински са се появявали на кориците или са показвани в публикации като Newsweek, Time, Business Week, Atlantic Monthly, Playboy, Omni, The New York Times, New Yorker и Der Spiegel, а работата му е представена в много международни списания, включително: Print, Novum, Graphis, Communication World, Idea, Art Magazine в Америка, How, The World & I, High Quality и Universe des Artes.
Картините на Рафал Олбински са включени в колекциите на Националния клуб по изкуствата в Ню Йорк, Института Смитсониън и Библиотеката на Конгреса във Вашингтон, Музей Сънтори в Осака, Япония и други в цяла Европа и САЩ.
