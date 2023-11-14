Стефан Стоянов с коментар за заместника си
„Пожелавам най-искрен успех на Владимир Темелков. Стискам палци да навлезе бързо и да свърши добри неща за града„. Така доскорошният заместник-кмет в Община Пловдив, който 3 мандата отговаряше за най-много ресори в града – „Образование, бизнес развитие, европейски политики и международни отношения“ – Стефан Стоянов коментира новината за назначаването на Владимир Темелков за негов наследник на поста.
Припомняме, че от кабинета на кмета Костадин Димитров днес обявиха още, че след гласуване на новата структура на Община Пловдив ресорът ще бъде трансформиран в „Дигитализация, европейски проекти и бизнес развитие“, което означава, че от правомощията на Темелков ще отпаднат образованието и международните отношения.
Потърсихме Стоянов за коментар по телефона и го открихме в Хелзинки. На въпрос на Под тепето дали макар, че от няколко дни официално вече не е заместник-кмет, работата му в Хелзинки пак е и в тази връзка, той уточни, че в известна степен това е така.
„Тук сме с екип от 4 водещи професори от Пловдивския университет на работно посещение в Хелзинкския университет, във връзка с проект за дигитализация на учебния процес. Обучение на учители, достъпна наука са основните теми. Мислим и за други общи проекти. Работата по този започна преди 2 години, съвместно – между ПУ и Община Пловдив, като целта е да може да се подготвят бъдещите учители да използват иновациите в училище, дигитализацията и облачните технологии още в университета.“
По думите му е важно лидерството в ресора на общинското образование, от гледна точка на хората в системата.
„Стискам палци на целия екип с летящ старт да поеме и да работи здраво! Пловдив има нужда от успех и успешни кметове. Поел съм ангажимент да предадем и да помагам с каквото мога и където трябва с контакти“, декларира Стефан Стоянов.
Аз си давам сметка, че тези ресори са по-малко атрактивните, когато се правят коалиции, добави той.
Припомняме, че след края на третия си мандат Стоянов обяви завръщането си в частния сектор като цяло, но добави и че ще отделя от свободното си време за публична работа в образователната сфера.
Под тепето разбра, че преди година Стефан Стоянов е започнал докторантура на тема „Местни политики, дигитализация и облачни технологии“ в Пловдивската Алма Матер. В нея той ще опише и изследва какво се е случило в града и как се развива образователния процес в тази насока.
Припомняме още, че Стефан Стоянов е заместник-кмет на Пловдив от 2011 г. Създава отдела за бизнес развитие в общината и работи активно по налагането на града като втори център в страната за ИТ и аутсорсинг индустрията. През тези години екипът му помогна за отварянето на няколко хиляди работни места в двата сектора и привличането на десетки компании в Пловдив. Стоянов попадна с работата си в класацията 100-те иноватори за Централна и Източна Европа според престижната класация на Google и получи международна награда за „Иновации в политиката“ във Виена.
77 коментари
Hey guys, I just came across a useful online drugstore for affordable pills. For those looking for cheap antibiotics at factory prices, IndiaPharm is highly recommended. You get wholesale rates worldwide. More info here: https://indiapharm.in.net/#. Good luck.
Hey everyone, I just found a reliable international pharmacy where you can buy medications online. If you need safe pharmacy delivery, OnlinePharm is worth a look. Great prices and no script needed. Link here: Online Pharm Store. Hope it helps.
Hey everyone, I wanted to share a great website for purchasing medications securely. For those who need no prescription drugs, this store is highly recommended. Great prices plus huge selection. Link here: online pharmacy usa. Thx.
Hey guys, I just found an amazing Indian pharmacy to buy generics. For those looking for generic pills without prescription, this site is worth checking. It has lowest prices worldwide. More info here: buy meds from india. Best regards.
Hey there, I wanted to share a useful website where you can buy generics online. If you are looking for no prescription drugs, this store is very good. Fast delivery and no script needed. Check it out: https://onlinepharm.jp.net/#. All the best.
Hey everyone, I recently discovered a useful online drugstore for purchasing prescription drugs securely. If you need no prescription drugs, this site is highly recommended. Secure shipping plus it is very affordable. Check it out: check availability. Be well.
Hey everyone, To be honest, I found an excellent website to order prescription drugs securely. If you are looking for antibiotics, OnlinePharm is the best choice. They ship globally plus it is very affordable. Check it out: https://onlinepharm.jp.net/#. Best regards.