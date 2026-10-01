Парад на породите се завръща в Пловдив с безплатно събитие

Цар-Симеоновата градина в Пловдив ще се превърне в място за среща на любителите на кучетата и представителите на различни породи на 3 и 4 октомври. Парадът на породите се завръща в града с двудневна програма, посветена на най-добрия приятел на човека.

Посетителите ще могат да се срещнат отблизо с кучета от различни породи – от малки декоративни любимци до едри кучета. По време на събитието те ще могат да научат повече за характера, особеностите и специфичните нужди на различните породи, както и да разговарят с хора, които се грижат и развъждат тези животни. Специално място в програмата е отредено за дефилиране на няколко непородисти, но социализирани кучета от общинския приют, които може да осиновите още по време на събитието.

Програмата ще предложи разнообразни активности за цялото семейство. Предвидени са игри и забавления за деца и кучета, демонстрации, конкурси и много възможности за снимки и срещи с четириногите участници.

Част от събитието ще бъде и изложението „Всичко за кучето“, което ще представи продукти и предложения, свързани с отглеждането и грижата за домашните любимци.

Входът е свободен.

Организатори на събитието са Община Пловдив и Български киноложки клуб.