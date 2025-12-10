Какво се случва със сграфитото на Слона в Мараша

Проби по новото напоително трасе разкриват години на пълна небрежност към монументалното наследство в Пловдив

След публикацията ни за поредното посегателство върху ценни, но неглижирани монументални произведения в Пловдив, че Общински служители увреждат сграфито, което се намира на вътрешноквартална улица в Мараша, репортерите ни събраха се нова информация около творбата на Георги Божилов – Слона на ул. „Рожен“ №1. Оказва се, че още преди години върху самата композиция е монтирано ел. табло на ЕВН, което допълнително е нарушило целостта ѝ.

Въпреки това произведението продължава да стои почти незабелязано – разпадащо се, покрито с графити и оставено без грижа в течение на десетилетия.

Кабелът няма да минава по стената

Днес от ОП „Градини и паркове“ са изпратили служители, които са извършвали проби с кабел – именно този, който се вижда на снимките от мястото. „Под тепето“разбра, че кабелът всъщност няма да остане върху стената, а ще бъде вкопан под земята, съгласно изискванията за подобни инсталации.

Пробите са били необходими, за да бъде захранена помпата за напояване на кварталния парк около ниските жилищни блокове, който в момента се реновира по проект по ПУДОС. Според документацията, от следващия сезон паркът трябва да премине към автоматично поливане – дълго чакана мярка за поддържане на зелената система.

И въпреки че целта – запазването на зелените площи – е безспорно положителна, остава въпросът защо нито едно от действията на институциите не отчита наличието на ценна монументална творба на метри от тях.

Какво всъщност представлява произведението

В хода на проверката открихме допълнителна информация за сграфитото, която никога не е била официално популяризирана.

Произведението е „абстрактна композиция“, създадена от Георги Божилов – Слона, в съавторство с арх. Петко Кекеманов. Това е монументална декорация, изпълнена в техника сграфито с 2–3 слоя мазилка в 4–5 цвята (груба мазилка, червено, черно и др.), с внушителни размери 15 х 12.80 м.

Сградата, върху която е изградено произведението, представлява едноетажна масивна тухлена постройка, която се използва за гаражи на автомобили на живущите. В момента се води частна собственост. Сграфитото е красяло калканна външна стена с лице към зелените площи.

Творбата няма регистрирани режими за опазване по Закона за културното наследство, не е консервирана или реставрирана, а връзката ѝ с околната среда е определена като „неблагоприятна„, по данни на фондация „Балканско наследство„, чиято мисия е проучването и доброто управление на културното наследство на Югоизточна Европа, разкривайки неговите приноси, единство и многообразие пред света и възможностите за неговата утилизация на местно ниво.

Въпреки че композицията е добре позната на специалисти и фигурира в проекта „Новото наследство“, тя никога не е попадала в реални програми за опазване. През годините – както личи по състоянието ѝ – никой не се е грижел за нея.

Казусът за пореден път поставя въпроса за липсата на координация между институциите, когато става дума за модерното монументално наследство на Пловдив. Докато в галерия „Капана“ се чества изкуството на най-значимите пловдивски монументалисти, само на десет минути пеша оттам техни произведения буквално се разпадат пред очите ни.

Екипът на Под тепето ще продължава да следи темата. Ако имате информация или снимки от предходни години, изпращайте ни – всяка следа може да помогне за бъдещо проучване и евентуално възстановяване на творбата.