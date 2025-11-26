Напрежение в парламента заради промяна в часа на бюджетната комисия

Заседанието на парламентарната бюджетна комисия за второто четене на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса беше изтеглено с два часа по-рано в сряда – от първоначално планираните 14:15 ч. на 12:20 ч. Председателят на комисията Делян Добрев (ГЕРБ) мотивира промяната с аргумента, че управляващите не трябва да участват в „хореографията“ на ПП–ДБ, които в 14 ч. планираха излъчване на заседанието на голям екран на площад „Независимост“ преди обявения за 18 ч. протест срещу „кражбите в бюджета“. По настояване на Добрев пленарното заседание беше прекъснато, за да може комисията да заседава в почивката и да не се работи „до сред нощите“.

От „Продължаваме промяната“ реагираха във „Фейсбук“, предупреждавайки, че управляващите се опитват да избегнат планираната блокада на парламента. Те призоваха симпатизантите си да се съберат на площада по-рано.

ПП–ДБ бяха подготвили голям екран и коментарно студио за проследяване на заседанието преди вечерния протест, подкрепен и от Асоциацията на индустриалния капитал в България. За по-рано през деня бяха насрочени и синдикални прояви на държавни служители.

Самото заседание започна със скандал между управляващите и опозицията. Лидерът на ПП Асен Василев заяви, че няма да позволи заседанието да се проведе в почивката на парламента, тъй като това засяга „джоба на българите“, и настоя комисията да бъде свикана по надлежния ред. Напрежението ескалира и се стигна до остри реплики, а Йордан Цонев и Ивайло Мирчев почти влязоха във физически сблъсък, предотвратен от квестори и служители на НСО.

Опозицията настоя заседанието да се проведе в първоначално определения час, но мнозинството отхвърли искането.