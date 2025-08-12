Голям удар на полицията в Пловдив: Заловиха концентрат за над 1/2 т. синтетична дрога

Турски гражданин задържан за разпространение на близо 10 кг синтетични канабиноиди на стойност 300 000 лева в Първомай

В Пловдив е проведена успешна специализирана полицейска операция, при която е заловено голямо количество концентрирана синтетична дрога. Служители от сектор „Наркотици“ към Главна дирекция „Национална полиция“ и областната дирекция на МВР-Пловдив спряха лек автомобил в района на Първомай, в който бяха открити близо 10 кг жълтеникаво прахообразно вещество, реагиращо на синтетичен канабиноид.

Количеството е достатъчно за приготвянето на над половин тон от т.нар. „чай за пушене“.

Задържани са двама мъже на 45 години – турски гражданин със статут на временно пребиваващ у нас, живеещ в село Плодовитово, и друг мъж от село Крушево. При следващите действия обвиняемият по случая е привлечен турският гражданин Ш.И., който без надлежно разрешително държал синтетични канабиноиди от вида S-FLURO-ADB и MDMB-4en-PINACA с общо тегло 9997,89 грама, както и 17,89 грама алфа-пиролидинов алерофенон (а-PVP). Стойността на заловената дрога е около 300 000 лева.

Случаят е квалифициран като престъпление по член 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Следва задържаното му на 7 август 2025 г. по искане на Окръжна прокуратура-Пловдив съдът установи постоянна мярка, задържана под стража спрямо обвиняемия.

Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата с цялостно изясняване на всички факти и обстоятелства около случая, който хвърля светлина върху сериозния проблем с разпространението на синтетични наркотици в Пловдивския регион.