Шест търговеца глобени за вдигане на цените в евро

Шест търговски обекта в Пловдивска област са санкционирани за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги за периода от октомври до Нова година. Това съобщиха от НАП и КЗП. Проверки се извършват и за връщане на ресто в евро след Нова година.

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите проверяват всеки ден ценообразуването на стоки и услуги. Целта е да не се допусне спекулативно повишаване на цените и да се защитят както потребителите, така и коректния бизнес. Това стана ясно от изявление пред медии на Анна Митова – директор на дирекция „Комуникации“ в НАП и Александър Колячев – председател на Комисия за защита на потребителите по време на поредната съвместна инспекция на двете институции. Анна Митова уточни, че в някои случаи контролните действия са след сигнали на граждани и в социалните мрежи, но част от тях впоследствие се оказват фалшиви.

69 са издадените актове в страната за необоснован ръст на цени от октомври, като проверките обхващат изключително широк диапазон от стоки и услуги, а не само тези от първа необходимост. В Пловдивска област до момента са санкционирани шест обекта. Митова обясни още, че за установяването на едно такова нарушение се обследва цялата верига от производител през доставчик до търговец. Ако в даден обект една стока е доставена с вече завишена цена, се проверява по веригата как се е стигнало до това увеличение и дали причините за него са икономически обосновани.

„Болшинството сигнали, които постъпват в Комисията за защита на потребителите, са за неприемане на някоя от валутите, а след 1 януари – за нежелание за връщане на ресто в евро“, съобщи председателят на КЗП Александър Колячев. Той допълни, че Комисията е извършила над 4000 проверки във връзка с двойното обозначаване на цените, като в 5% от случаите, в резултат на контролните действия, са констатирани нарушения.

Както вече стана ясно, от първите дни на новата година НАП и КЗП проверяват по 400 обекта на ден. Нови обобщени резултати се очакват в началото на следващата седмица.