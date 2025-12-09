Палата 14 в Панаира приюти най-модерната зала за катерене

Палата 14 на Международен панаир Пловдив се превръща в модерен спортен център, с най-съвременната зала за катерене у нас. Откриването е насрочено за този уикенд.

Momentum Climbing е утвърдена американска верига катерачни зали, създадена с мисията да превърне катеренето в пространство за физическо развитие, общност и активен начин на живот. Концепцията съчетава висококачествен дизайн, разнообразен руутсетинг и преживяване отвъд самия спорт. Днес Momentum Climbing вече е част от Walltopia Group, което допълнително разширява международното ѝ присъствие и експертиза. Пространството в Пловдив е проектирано за катерачи от всички нива, с множество маршрути, съвременни съоръжения и специално обособена детска зона.