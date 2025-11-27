Съдът пусна варненския кмет Коцев под домашен арест

Варненският окръжен съд измени мярката за неотклонение на кмета на града Благомир Коцев, който прекара в ареста почти пет месеца. Съдия Светла Даскалова обяви, че той може да излезе на свобода срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева, предаде дир.бг.

Това бе седмият път, в който магистратите решаваха дали градоначалникът трябва да остане в килия или не.

Защитата на Коцев поиска по-лека мярка, като изтъкна, че съпругата му Камелия Коцева трябва спешно да замине за лечение в Берлин. На 10 декември тя трябва да постъпи в болница в германската столица, тъй като е диагностицирана със сериозно заболяване, а няма кой друг да се грижи за двете им деца.

„Апелирам не за помощ, а за справедливо упражняване на закона“, каза адвокат Николай Владимиров и настоя за подписка или домашен арест.

Пред магистратите Благомир Коцев отново заяви, че не е извършвал незаконни действия.

„Нямам и намерение да го правя. Смятам да съдействам изцяло, за да излезе истината наяве. Радвам се, че процесът започва, за да изчистя име си, това на семейството ми и на Община Варна. Вярвам в закона и затова приех да стана кмет, въпреки възраженията на семейството ми. Имам отговорност както към варненци, така и към децата ми, които имат право да растат с баща си. Не смятам да се откажа от отговорностите си и като политик. Единственото ми желание да прегърна децата си“, каза кметът на Варна.

Пред сградата на съда пък варненци скандираха „Свобода“ и „Благо, с теб сме“ , сред тях беше и Велислав Величков, председател на инициативата „Правосъдие за всеки“. Величков подчерта, че Благомир Коцев иска да изпълни ангажимента си към своите избиратели и да защити правото на свободен избор на хората, които са му гласували доверие и няма да позволи да бъде отстраняван по политически схеми, предаде Радио Варна.

Делото се гледа във Варненския окръжен съд, след като в средата на ноември Софийският градски съд го прекрати, а Върховният касационен съд го изпрати в морския град по компетентност.

Благомир Коцев бе задържан на 8 юли заедно с общинските съветници във Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов и Ивайло Маринов – съсобственик на търговско дружество, като по-късно им бяха повдигнати обвинения.

На 13 октомври прокуратурата внесе обвинителния акт в СГС, като от него стана ясно, че има пети обвиняем – Антоанета Петрова – директор на дирекция „Канцелария на кмета“ в Община Варна, като всички ще отговарят за общо 12 престъпление.

Според държавното обвинение в периода юли 2024 г.-май 2025 г. подсъдимите са участвали в сговор за извършване на длъжностни престъпления и принуда, свързани с обществени поръчки и административни услуги, с цел имотна облага.

снимка: БТА