Как да стигнете до летище Пловдив?

Аеропортът обслужва пътникопотока от целия Южен Централен регион и за последната година през него са преминали над 200 хиляди пътници

Летището се намира на 12 км югоизточно от Пловдив – вторият по големина град и културна столица на страната. Разположено в самия център на Балканския полуостров, то е една подходяща отправна точка за пътуване из района.

Към момента на територията му оперират някои от най-известните нискотарифни авиокомпании, както и редица чартърни линии. По данни на аеропорта годишно през него минават над 200 хиляди пътници.

Дестинациите, които се предлагат към януари 2026 година са: Белфаст, Бирмингам, Братислава, Лондон, Манчестър, Милано и Тел Авив. Амбицията е да се добавят още дестинации, съобразно зимния и летния туризъм у нас.

От миналата година, за да е по-достъпно от Града под тепетата, бе въведена редовна и директна шатъл линия, съобразена с графика на полетите. Тя е обслужвана от частен превозвач с начална точка спирката на бул. „Христо Ботев“ срещу автогара „Юг“ два часа и половина преди всеки полет. След това се изчакват пътниците от пристигащия полет 30 минути след кацане и ги превозват до града.

От този месец, вероятно и с актуализацията покрай навлизането на еврото в България, цената за пътник вече е 6 евро или 11, 73 лева. За актуално разписание винаги следете официалните източници, посечени на сайта на летището.

Вдигнаха цената на шатъла до Летище Пловдив

Другият вариант за достъп до летището е със сибствен автомобил, като може да го оставите на място за престой. Паркингът е безплатен за 15 минути. Паркирането пред терминала е забранено, освен ако не е за слизане / качване на пътници. Ценоразписът за престой на паркинга можете да намерите тук. За една седмица ще заплатите 46,50 € / 90,95 лв.

Най-удобният начин за момента си остава, особено ако сте повече от един пътник, използването на такси от Пловдив. Курсът би бил в порядъка около 30-40 лв…

